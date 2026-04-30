Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Olmos, Tolosa Paz y Michel estarán a la cabeza del espacio que se presentará este viernes en Parque Norte. Presencia santafesina

Se viene el debut de un nuevo espacio en el Partido Justicialista.

Una nueva corriente interna del Partido Justicialista (PJ) , con impronta de centro moderado y federa l, se lanzará este viernes, a las 9, en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.

El principal armador del flamante espacio es el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos , a quien acompañan como máximos referentes los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel .

Desmarcándose del Movimiento Derecho al Futuro (del gobernador bonaerense, Axel Kicillof ), La Cámpora (del diputado nacional Máximo Kirchner ) y el Frente Renovador (de Sergio Massa ), el nuevo espacio -con nombre todavía por definir- plantea una esquema de funcionamiento horizontal. Y, entre otros objetivos, promueve un orden macroeconómico .

Un dato clave es que el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski estará presente en Parque Norte . El rosarino ya empezó a recorrer la provincia, al tiempo que analiza distintas opciones de cara a 2027.

Además, no acompañó el reciente desembarco de Máximo Kirchner en el sur santafesino, a diferencia de referentes de otros espacios peronistas de la provincia.

El nuevo espacio del PJ cuenta también con la adhesión de la exministra de Trabajo y actual diputada nacional Kelly Olmos y su par de Mendoza Emir Félix, entre otros.

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En la convocatoria en Parque Norte confuirán cerca de mil dirigentes de 19 provincias, incluyendo a más de 60 intendentes, 120 conejales y 25 referentes legislativos.

En ese marco, habrá un grupo de 30 intendentes de Hacemos por Córdoba, que responden políticamente al gobernador Martín Llaryora.

Si bien el espacio de Olmos, Tolosa Paz y Michel apuesta a utilizar las Paso (que el gobierno de Javier Milei busca eliminar) para definir liderazgos en el PJ, la intención es que todos los candidatos compartan un programa de gestión discutido previamente.