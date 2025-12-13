El Concejo Municipal de Granadero Baigorria aprobó el presupuesto 2026

El proyecto enviado desde el Ejecutivo para ser tratado por los ediles, asegura un plan de inversiones en infraestructura y otros rubros

El Concejo de Granadero Baigorria sancionó el Presupuesto 2026, dotando a la administración del intendente. Adrián Maglia de la herramienta fundamental para sostener la gobernabilidad y el crecimiento de la ciudad durante el próximo año. La aprobación ratifica el rumbo de una gestión caracterizada por la administración responsable y austera, y destaca la capacidad del Gobierno local para alcanzar acuerdos que priorizan, por encima de todo, el bienestar de los vecinos.

El presupuesto mantiene el espíritu del proyecto original, diseñado para garantizar los servicios esenciales y mejorar la infraestructura urbana , acompañando a los baigorrienses en su vida cotidiana pese al difícil contexto económico nacional.

Tras la votación, Maglia celebró el consenso alcanzado y subrayó la importancia de esta herramienta: “ Este presupuesto es la garantía de que Baigorria no se detiene . Agradezco a los integrantes de este cuerpo el tratamiento responsable, porque esto nos permite dar previsibilidad a los vecinos. Hemos diseñado un plan que pone los recursos donde más se necesitan : en la calle, en las obras y en la seguridad”.

Asimismo, el mandatario agregó: “En momentos difíciles, la política debe servir para solucionar problemas. Es una lástima que algunos concejales votaran en contra de los intereses de los baigorrienses , pero gracias a la aprobación general aseguramos que la inversión en obras crezca casi un 250%, lo que se traducirá en más pavimento, mejores desagües y espacios públicos cuidados para que las familias los disfruten”.

Lo que aprobó el Concejo Municipal

La norma sancionada pone el eje central en la inversión y las mejoras que dejarán infraestructura para el futuro. Entre los puntos que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos se destacan se menciona el récord en obras. En ese sentido, se confirmó un aumento del 246,33% en el rubro de infraestructura, lo que garantiza la continuidad de planes de pavimentación, cordón cuneta y mantenimiento urbano.

También iluminación y seguridad ya que la inversión en iluminación se duplica (+101,60%) con el objetivo de ampliar el alumbrado LED. Esta medida es clave para reforzar la seguridad urbana, complementando el sistema de videovigilancia y el Centro de Monitoreo.

Otro de los rubros es contención social. En relación a este puntose aprobaron incrementos del 150% para Desarrollo Social, Salud y Educación, asegurando el funcionamiento del sistema de emergencias 107, el apoyo escolar y el Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

Con esta aprobación, el gobierno de Maglia consolida una estrategia de desarrollo urbano sostenido, demostrando que, con "equilibrio y planificación, es posible generar un impacto visible y concreto en la ciudad".

