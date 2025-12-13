La Capital | La Región | Concejo Municipal

El Concejo Municipal de Granadero Baigorria aprobó el presupuesto 2026

El proyecto enviado desde el Ejecutivo para ser tratado por los ediles, asegura un plan de inversiones en infraestructura y otros rubros

13 de diciembre 2025 · 09:00hs
 Maglia celebró el consenso alcanzado y subrayó la importancia de esta herramienta: “Este presupuesto es la garantía de que Baigorria no se detiene".

El Concejo de Granadero Baigorria sancionó el Presupuesto 2026, dotando a la administración del intendente. Adrián Maglia de la herramienta fundamental para sostener la gobernabilidad y el crecimiento de la ciudad durante el próximo año. La aprobación ratifica el rumbo de una gestión caracterizada por la administración responsable y austera, y destaca la capacidad del Gobierno local para alcanzar acuerdos que priorizan, por encima de todo, el bienestar de los vecinos.

El presupuesto mantiene el espíritu del proyecto original, diseñado para garantizar los servicios esenciales y mejorar la infraestructura urbana, acompañando a los baigorrienses en su vida cotidiana pese al difícil contexto económico nacional.

Presupuesto como garantía

Tras la votación, Maglia celebró el consenso alcanzado y subrayó la importancia de esta herramienta: “Este presupuesto es la garantía de que Baigorria no se detiene. Agradezco a los integrantes de este cuerpo el tratamiento responsable, porque esto nos permite dar previsibilidad a los vecinos. Hemos diseñado un plan que pone los recursos donde más se necesitan: en la calle, en las obras y en la seguridad”.

Asimismo, el mandatario agregó: “En momentos difíciles, la política debe servir para solucionar problemas. Es una lástima que algunos concejales votaran en contra de los intereses de los baigorrienses, pero gracias a la aprobación general aseguramos que la inversión en obras crezca casi un 250%, lo que se traducirá en más pavimento, mejores desagües y espacios públicos cuidados para que las familias los disfruten”.

Lo que aprobó el Concejo Municipal

La norma sancionada pone el eje central en la inversión y las mejoras que dejarán infraestructura para el futuro. Entre los puntos que impactarán directamente en la calidad de vida de los vecinos se destacan se menciona el récord en obras. En ese sentido, se confirmó un aumento del 246,33% en el rubro de infraestructura, lo que garantiza la continuidad de planes de pavimentación, cordón cuneta y mantenimiento urbano.

También iluminación y seguridad ya que la inversión en iluminación se duplica (+101,60%) con el objetivo de ampliar el alumbrado LED. Esta medida es clave para reforzar la seguridad urbana, complementando el sistema de videovigilancia y el Centro de Monitoreo.

Otro de los rubros es contención social. En relación a este puntose aprobaron incrementos del 150% para Desarrollo Social, Salud y Educación, asegurando el funcionamiento del sistema de emergencias 107, el apoyo escolar y el Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

Con esta aprobación, el gobierno de Maglia consolida una estrategia de desarrollo urbano sostenido, demostrando que, con "equilibrio y planificación, es posible generar un impacto visible y concreto en la ciudad".

Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Central: muchos nombres para la sucesión de Ariel Holan, con definición la semana próxima

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. Hay mucha sangre joven y con mucho empuje

Omar Vicente, el presidente de Central Córdoba. "Hay mucha sangre joven y con mucho empuje"

Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

Racing o Estudiantes, uno de los posibles rivales de Central en la Supercopa Internacional

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

Vigilancia activa por un caso de hantavirus y otro de leptospirosis en dos deportistas rosarinos

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

