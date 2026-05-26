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El gobierno envió al Congreso el "Súper Rigi" y la ley de lobby

Ambas iniciativas impulsadas por el oficialismo ingresaron a la Cámara de Diputados, luego de haber girado a la Cámara alta los proyectos para derogar la normativa de etiquetado frontal y para abordar la ludopatía

26 de mayo 2026 · 14:46hs
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El gobierno envió a la Cámara baja el Súper Rigi y la ley de lobby.

Foto: Archivo / La Capital.

El gobierno envió a la Cámara baja el "Súper Rigi" y la ley de lobby.

El gobierno nacional giró a la Cámara de Diputados los proyectos denominados "Súper Rigi" y de lobby para regular la gestión de intereses privados ante funcionarios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a ludopatía y derogación de la ley de etiquetado frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a Diputados.

Se trata del proyecto denominado "Súper Rigi", que es un sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos.

>> Leer más: El proyecto de Milei contra la ludopatía evita limitar la publicidad de apuestas online

A diferencia de la ley vigente, el sistema que busca grandes inversiones incluirá la cadena de litio, la manufactura de baterías, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el gas natural licuado (GNL) onshore, los reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), la producción de paneles solares y turbinas eólicas, los vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos, entre otros.

El "Súper Rigi" y la ley de lobby

A diferencia del Rigi, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15% y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.

En tanto, el proyecto para regular los lobbies tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores para evitar un conflicto de intereses.

Uno de los puntos clave es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios. También fija las incompatibilidades entre exfuncionarios que deseen realizar gestiones de lobby.

Quedan incluidas de las gestiones de lobby aquellas realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.

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