Camino a 2027, el gobernador bonaerense desplegará una amplia agenda institucional y política que abarcará la ciudad de Reconquista y la capital provincial

Días atrás, Kicillof y dirigentes santafesinos fueron protagonistas de una cumbre en la ciudad de Buenos Aires.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , desembarcará el 2 de diciembre próximo en territorio santafesino para desplegar una amplia agenda institucional y política que abarcará la ciudad de Reconquista y la capital provincial .

La llegada del mandatario bonaerense se registra luego del lanzamiento oficial de la junta promotora local “Axel 2027”. Y el objetivo de la visita es fortalecer la estructura federal de su espacio mediante el encuentro con referentes políticos, gremiales y sociales del justicialismo santafesino .

A través de esa iniciativa, Kicillof busca proyectar una opción de liderazgo nacional centrada en el respaldo al sector productivo y la infraestructura pública, marcando un contraste con las medidas que viene implementando el gobierno de Javier Milei .

El itinerario oficial tendrá su punto de partida en el norte de la provincia, específicamente en Reconquista y sus alrededores. Esa escala afianza la sintonía política con el intendente Enrique Vallejos , quien participó recientemente tanto de un encuentro de dirigentes como de una mesa de articulación interprovincial en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Tras finalizar sus actividades en el norte provincial, el bonaerense se dirigirá a la ciudad de Santa Fe para completar el segundo tramo de su visita.

En esa ciudad encabezará audiencias institucionales y dialogará con líderes sindicales, sociales y partidarios que lo respaldan y trabajan en la edificación de un proyecto político de alcance nacional.

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La visita representa la síntesis de la tarea territorial que viene realizando un sector del peronismo de Santa Fe, el cual formalizó días atrás la mesa “Axel 2027” con la participación de múltiples organizaciones políticas y del movimiento obrero.

El objetivo es llevar a la práctica las bases del manifiesto “Hay otro camino”, una propuesta que plantea articular un modelo federal orientado a proteger el trabajo, la industria, el desarrollo científico y la educación estatal frente al recorte impulsado por la Casa Rosada.

Con el primer desembarco en suelo santafesino, Kicillof aspira a afianzar una coalición federal de amplia base. En ese sentido, el bonaerense sostiene que el diseño de una propuesta competitiva para 2027 exige construir una agenda en común junto a los actores de la industria y la producción de cada región de la Argentina.