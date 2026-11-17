La transformación de 40 hectáreas tiene un 70% de avance, con pavimento definitivo, senderos y iluminación LED y se piensa en su apertura en consonancia con el festival de las Quebradas del Saladillo

El Parque Regional Sur, fue intervenido jerarquizando sus calles linderas, con nuevos senderos y mejoras en el circuito KDT y el velódromo.

Se viene la renovación de uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad. Hacia mediados del mes que viene está previsto que las obras de rehabilitación integral del Parque Regional Sur queden habilitadas. Un proyecto que implicó la transformación de 40 hectáreas dentro de este gran espacio verde en el marco del Acuerdo Rosario que el gobierno provincial puso en marcha a lo largo del año pasado. La intervención contempló 15 cuadras de pavimento definitivo, tres kilómetros de senderos por el espacio verde, iluminación LED y la reconversión de ámbitos deportivos y recreativos.

Las obras superaron el 70 % de avance y ahora ingresaron en su etapa final, para el corte de cintas en la segunda quincena del mes que viene. La intervención abarcó un vasto sector delimitado por calle Centenario, Hungría y el arroyo Saladillo, con el objetivo de recuperar y modernizar un espacio público de enorme valor ambiental, recreativo y social.

El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas de la provincia junto con la Municipalidad con una inversión superior a los 10.664 millones de pesos. “Estamos recuperando a Rosario con obras y mucho trabajo provincial”, sintetizó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al referirse a las intervenciones que la provincia lleva adelante en espacios públicos de la ciudad a partir de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Durante años, este extenso predio que es uno de los espacios verdes más representativos del sur rosarino, había quedado en el olvido como lo manifestaron vecinos de la zona”, expresó el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer.

El parque tenía iluminación insuficiente y dificultades de accesibilidad que limitaban sus posibilidades de uso. Frente a esta realidad, el proyecto propuso una renovación integral que no se limita a mejorar instalaciones existentes, sino que busca reorganizar el parque, incorporar nuevos servicios y generar mejores condiciones para que los vecinos puedan disfrutarlo y hacerlo propio.

Y en relación a su nueva propuesta, Ferrer manifestó que la intervención busca que no solo los vecinos del barrio, sino también todos los rosarinos, puedan acercarse y disfrutar de este emblemático espacio verde junto al Saladillo, en un entorno renovado, accesible y equipado.

A las mejoras ya descriptas, se suman nuevos espacios de descanso, mobiliario urbano y obras hidráulicas, en una propuesta que combina infraestructura, accesibilidad y preservación ambiental. La intervención incluye, además, una baranda de contención frente al arroyo Saladillo, que refuerza las condiciones de seguridad en ese sector del parque.

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Ya quedaron renovados el núcleo sanitario y el sector de asadores, dos espacios centrales para quienes visitan el predio y comparten allí actividades al aire libre.

La obra ya se encuentra a punto de finalizar y está previsto que se habiliten y presenten en sociedad en el marco del histórico y tradicional “Festival de la Quebradas del Saladillo”, y con ello se disfrutaran y habilitaran las nuevas intervenciones.

El objetivo es que las familias, vecinos y quienes visitan habitualmente el predio encuentren un parque más accesible, iluminado y equipado, con múltiples posibilidades de uso a lo largo del día. En este sentido, la recuperación del espacio público también apunta a fortalecer la convivencia y favorecer una mayor presencia de vecinos, contribuyendo a generar entornos más seguros y cuidados.

La remodelación forma parte del Acuerdo Rosario suscripto entre el gobierno santafesino y la Municipalidad. “Seguimos demostrando que cuando el Estado se administra bien, los impuestos regresan a los vecinos en obras”, puntualizó Enrico.

Una renovación que multiplica usos

Uno de los principales frentes de trabajo fue la renovación de la infraestructura deportiva. El proyecto incluyó el mejoramiento del circuito de ciclismo, donde se incorporaron rejas de protección, y la adecuación del entorno del velódromo municipal. También contempló la recuperación de playones deportivos, la ejecución de plataformas multipropósito y el acondicionamiento de áreas destinadas a distintas actividades físicas.

A su vez, se sumó la construcción y remodelación de sanitarios públicos y edificios de servicios, junto con la incorporación de nuevo mobiliario urbano compuesto por mesas, bancos, cestos y asadores. Estas intervenciones buscan ofrecer mejores condiciones para permanencia y el disfrute de las familias, ampliando las posibilidades de encuentro y recreación al aire libre.

La renovación también contempla la reorganización de los recorridos internos y la puesta en valor de los sectores próximos al arroyo, uno de los contornos naturales del parque. En este punto, se busca preservar su carácter de reserva ecológica, jerarquizar la vegetación existente y mejorar las condiciones de circulación y seguridad, respetando los atributos ambientales que distinguen al predio.

Uno de los cambios más significativos de la intervención se encuentra en la renovación de la infraestructura vial y peatonal, fundamental para mejorar la accesibilidad y conectar los distintos sectores del parque con su entorno barrial.

En total, el proyecto contempla 15 cuadras de pavimento definitivo de hormigón, equivalentes a 1.800 metros lineales. También se incluye la pavimentación de Centenario, que recorre parte del perímetro del predio, y la renovación de calles aledañas que permiten mejorar las condiciones de ingreso y circulación. Con intervenciones sobre Hungría, Centenario y sectores de Munné, Láinez, Baunes, Serrano y Rui Barbosa, las mejoras permiten reemplazar calzadas deterioradas por pavimento definitivo, favoreciendo la conectividad del parque.

Senderos de hormigón intertrabado

En el interior del predio, las obras comprenden 3.000 metros lineales de nuevos senderos peatonales y superficies de hormigón intertrabado, que facilitan los desplazamientos y vinculan las áreas deportivas, recreativas y de descanso. La incorporación de recorridos accesibles busca garantizar una circulación más cómoda y segura.

A su vez, incluye mejoras en la iluminación, con luminarias LED repotenciadas, y la ejecución de 2.400 metros de zanjeo e infraestructura hidráulica subterránea. También se contempla el completamiento de las barandas de protección sobre el borde del arroyo, una mejora importante para las condiciones de seguridad en los recorridos próximos a la barranca.

La renovación del Parque Regional Sur se vincula territorialmente con otra de las intervenciones de gran magnitud que se desarrollan en este sector de Rosario y también con una fuerte inversión del gobierno provincial: la estabilización de la Cascada del Arroyo Saladillo, una obra destinada a preservar un sitio de gran valor natural y ambiental para la ciudad. Los trabajos contemplan la estabilización de la cascada a través de dos enormes pantallas sumergidas a 33 metros y conectadas por vigas y el refuerzo del puente Molino Blanco, en el marco de una intervención que busca atender las condiciones estructurales del sector y contribuir a su preservación. Esta obra también formó parte del Acuerdo Rosario.

Ambas intervenciones representan una mirada integral sobre el territorio, donde la recuperación de los espacios públicos se complementa con obras de infraestructura y preservación ambiental. Se trata de actuaciones que permiten atender necesidades históricas de este sector del sur, mejorar sus condiciones de uso y resguardar espacios de gran importancia para la identidad y el paisaje rosarino.

El sur ya existe

Según consideró Ferrer, la puesta en valor del Parque Regional Sur se inscribe en un conjunto de más de 60 intervenciones que la Municipalidad y la provincia impulsan en distintos barrios del sur.

Entre las intervenciones finalizadas se destacan las mejoras en el complejo deportivo de barrio Las Heras, la renovación de más de 25 cuadras de calle Buenos Aires, el nuevo Centro Acuático “El Invencible” y la ejecución de 62 cuadras de pavimento definitivo en Uriburu y La Guardia. A estos proyectos se suman obras de gran escala que continúan en marcha, como la construcción del Nuevo Hospital Regional Sur, la remodelación integral de la avenida Ayacucho y bulevar Seguí, y los trabajos de pavimentación y renovación vial en barrios como Tiro Suizo e Yrigoyen.

“La renovación del parque ocupa un lugar destacado por su magnitud y por el valor ambiental y social. Una obra que, junto con el resto de las transformaciones, busca recuperar sectores históricos, ampliar las posibilidades de uso del espacio público y mejorar la calidad de vida de los vecinos del sur”, finalizó el subsecretario.