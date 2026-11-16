Los datos se desprenden de un informe de la UNR y el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Un departamento con un dormitorio promedia los 490 mil pesos

Un relevamiento realizado por la UNR y el Colegio de Corredores Inmobiliarios en Rosario evidenció cuánto cuesta vivir en distintas zonas de la ciudad y cuáles son los sectores con los alquileres más altos y más bajos teniendo en cuenta desde los monoambientes hasta las unidades de dos dormitorios.

El informe, realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Colegio de Corredores Inmobiliarios, corresponde a septiembre de 2026 y contabilizó 43.619 viviendas ofrecidas en la ciudad.

El relevamiento también permite observar los valores promedio ofertados según el tipo de departamento y el barrio. En septiembre, alquilar un monoambiente en Rosario tenía un valor promedio de $380.000 , mientras que un departamento de un dormitorio alcanzaba los $490.000. Para una unidad de dos dormitorios, el precio promedio ascendía a $700.000.

Sin embargo, los valores presentan diferencias según la zona. Los monoambientes en Pichincha registraron el precio más elevado entre los barrios analizados, con $425.000 mensuales, seguidos por los alquileres en Martin y Centro. En el caso de los departamentos de un dormitorio, los valores más altos se encontraron en barrio del Abasto y Echesortu, con $500.000. Para las unidades de dos dormitorios, Pichincha encabezó los valores relevados, con un promedio de $735.000, seguido por Nuestra Señora de Lourdes, con $730.000.

En el otro extremo, República de la Sexta presentó el alquiler promedio más bajo para los departamentos de un dormitorio, con $430.000, barrio Martin registró el alquiler más barato en viviendas de dos dormitorios a $650.000, mientras que los monoambientes de menor valor se encontraron en Echesortu, con $340.000.

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Qué barrios concentran más propiedades

El Centro continúa siendo el sector con mayor disponibilidad de viviendas, tanto para alquilar como para comprar. Allí se concentra el 33,6% de la oferta de ambos mercados, con 1.054 unidades destinadas al alquiler permanente y 13.590 a la venta.

Detrás aparecen Nuestra Señora de Lourdes, con el 8,5% de la oferta de alquileres, barrio Martin, con el 7,5% y Pichincha con el 7,2%.

Otro dato que surge del estudio es el predominio de los departamentos por sobre las casas. En Rosario, representan el 88,7% de las viviendas ofrecidas en alquiler permanente y el 80,2% de las unidades publicadas para la venta.

Además, la oferta de alquileres está concentrada en propiedades pequeñas: el 60,3% corresponde a monoambientes y departamentos de un dormitorio. En cambio, entre las viviendas disponibles para la venta predominan las unidades de dos dormitorios, que representan el 34,2% del total.

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Alquilar demanda más de la mitad de un sueldo

El estudio tomó como referencia la remuneración de un empleado de comercio de jornada completa, categoría Maestranza A y sin antigüedad. De acuerdo con los datos de septiembre, el alquiler de un monoambiente en el Centro de Rosario representaba el 29,9% de ese salario. La proporción ascendía al 37,5% para un departamento de un dormitorio y llegaba al 53,6% para una vivienda de dos dormitorios.

Es decir, un trabajador de esa categoría debía destinar más de la mitad de su remuneración mensual únicamente para pagar el alquiler de un departamento de dos dormitorios, sin contar expensas, servicios ni otros gastos cotidianos.

De todos modos, el informe señala que la proporción del salario destinada al alquiler registró una disminución respecto de julio para las tres tipologías de departamentos analizadas.