Senado: LLA convocó a una reunión de comisión para debatir el futuro de las Paso

El oficialismo apunta a aprobar la reforma electoral en la última sesión del actual período ordinario, que se realizará el 26 de noviembre

Reforma electoral: convocaron para el martes próximo a una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

La Libertad Avanza (LLA) convocó para el martes próximo a una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nacional para debatir el proyecto de reforma electoral que tiene como eje central la eliminación, o eventual suspensión, de las Paso .

El oficialismo apuesta a emitir dictamen con el respaldo de los bloques aliados para poder debatir y aprobar la iniciativa en la última sesión del actual período ordinario, que se realizará el 26 de noviembre .

El gobierno de Javier Milei viene manteniendo conversaciones con los bloques aliados para conseguir los votos favorables, 37 en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados , que son necesarios para la sanción del proyecto.

El titular de la Cámara baja, Martín Menem , había revelado que el oficialismo apuesta a tratar el proyecto en el Senado , lo que configuró un intento de presión sobre Patricia Bullrich , jefa del bloque oficialista en ese cuerpo y quien mantiene varios contrapuntos con la Casa Rosada.

“Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en Senadores”, sostuvo el legislador libertario.

Por el momento, no hay definiciones sobre los criterios ni los plazos para cerrar los entendimientos legislativos y electorales con los gobernadores.

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En ese sentido, en la administración libertaria crece la preocupación por los tiempos y la posibilidad de que la iniciativa no consiga los consensos necesarios.

No obstante, en el entorno del presidente mantienen el optimismo y estudian distintas alternativas para avanzar con el proyecto.

Al respecto, y a 18 días del cierre formal del período ordinario de sesiones, en el oficialismo adelantaron que convocarán a extraordinarias para tratar las iniciativas consideradas clave.

El plan B

En ese marco, el Poder Ejecutivo tiene en carpeta un plan B: la posibilidad de suspender las primarias en 2027.

Aunque se trata de un planteo que genera reparos entre los libertarios ya que la Cámara Nacional Electoral (CNE) recomendó adelantar posibles cambios antes de los próximos comicios presidenciales.