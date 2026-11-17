Este sábado 21 de noviembre, a las 10, se desarrollará en el Cine de la Asociación Médica (Tucumán y España), una jornada con proyección fílmica y exposiciones dedicada a la obra de Astor Piazzolla, con el siguiente programa:
Se proyectará una filmación de una obra inédita del gran compositor y bandoneonista. Destacadas presencias: Carlos Kuri, Ezequiel Diz y Omar García Brunelli
Este sábado 21 de noviembre, a las 10, se desarrollará en el Cine de la Asociación Médica (Tucumán y España), una jornada con proyección fílmica y exposiciones dedicada a la obra de Astor Piazzolla, con el siguiente programa:
EL PUEBLO JOVEN (oratorio): proyección de la filmación de la obra inédita de Astor Piazzolla con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken.
Ezequiel Diz: Adiós Nonino: contexto y ruptura en el tango. (con ilustración musical).
Carlos Kuri: Piazzolla: la recepción 'intelectual' y la música contemporánea. (con ilustración musical).
Omar García Brunelli: El pueblo joven (oratorio): proyección y comentarios.
Bonus track: Taconeando; Tenderly: proyección de dos arreglos inéditos de Astor interpretados actualmente.
Acceso libre y gratuito.