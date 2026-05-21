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En qué consiste la ley Hojarasca: cuáles son las normas que busca derogar el gobierno

El proyecto impulsado por Federico Sturzenegger consiguió media sanción en Diputados y propone eliminar 68 leyes del sistema normativo vigente

21 de mayo 2026 · 10:55hs
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El proyecto ingresó al Congreso en 2024

El proyecto ingresó al Congreso en 2024, pero permaneció sin tratamiento hasta marzo de este año

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto conocido como "ley Hojarasca", una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar decenas de leyes consideradas obsoletas o sin aplicación práctica en la Argentina.

El texto obtuvo media sanción con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. Ahora, el debate continuará en el Senado.

El proyecto apunta a derogar 68 normas vigentes que, según el gobierno, perdieron sentido por el avance tecnológico, la sanción de leyes posteriores o la falta de aplicación concreta.

La iniciativa también busca reducir estructuras burocráticas, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y dar de baja organismos o beneficios financiados por el Estado que ya no tendrían actividad real.

Desde el oficialismo sostienen que muchas disposiciones quedaron desactualizadas y contradicen el principio constitucional según el cual “nadie está privado de hacer lo que la ley no prohíbe”. En esa línea, el proyecto cuestiona leyes que autorizaban explícitamente actividades hoy naturalizadas, como la transmisión de televisión en color.

El ministro de Desregulación defendió la iniciativa y aseguró que el objetivo es simplificar el sistema normativo argentino: "Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto".

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Cuáles son las leyes que el Gobierno busca derogar

Entre las normas incluidas en el paquete aparecen iniciativas que despertaron polémica y sorpresa por su permanencia formal dentro del sistema jurídico argentino.

Entre las normas que el gobierno pretende eliminar figuran:

  • Ley 20.802, que crea el carnet de mochilero.
  • Ley 27.171, vinculada al registro de palomas mensajeras.
  • Ley 21.895, que autorizó las emisiones de televisión en color.
  • Ley 20.843, conocida como “Ley del Lobizón”, sobre padrinazgo presidencial.
  • Ley 94, que prohíbe los azotes.

El listado también incluye regulaciones sobre microfilmación, aislamiento obligatorio por viruela, incentivos fiscales para industrias inexistentes y normas relacionadas con organismos estatales ya disueltos.

El oficialismo agrupó las leyes alcanzadas por la "ley Hojarasca" en seis categorías:

  • Normas reemplazadas por legislación posterior
  • Leyes obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo
  • Regulaciones que afectan libertades individuales
  • Disposiciones que generan burocracia innecesaria
  • Leyes vinculadas a organismos disueltos
  • Organismos financiados con fondos públicos sin actividad vigente

El proyecto también propone eliminar financiamiento estatal destinado a organismos, premios y programas que, según el Ejecutivo, ya no justifican recursos públicos. Entre los espacios alcanzados aparecían inicialmente la Federación Argentina de Municipios, el Círculo de Legisladores de la Nación, el Premio Nacional de la Calidad y los incentivos culturales y beneficios impositivos históricos.

Sin embargo, durante el tratamiento parlamentario el oficialismo introdujo modificaciones y decidió mantener el financiamiento del Círculo de Legisladores.

La iniciativa ingresó al Congreso en octubre de 2024, aunque permaneció sin tratamiento hasta marzo de este año. El 21 de abril consiguió dictamen de comisión y finalmente llegó al recinto.

Entre las principales modificaciones quedaron excluidas se encuentran la Ley 11.380, vinculada a créditos del Banco Nación para cooperativas, y la Ley 20.959, que garantiza libre circulación y estacionamiento para legisladores nacionales y autoridades parlamentarias.

Además de las derogaciones completas, el proyecto elimina artículos específicos de distintas normas, como por ejemplo los artículos 18, 20, 21 y del 23 al 29 de la ley 22.963, los artículos 5, 6, 7 y 8 de la ley 22.964 y los artículos 3 y 11 de la ley 20.984. También derogaron el Decreto-Ley 12.795/44 y el Decreto 1.262/03.

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