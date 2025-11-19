La Capital | Política | Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Este martes otra funcionaria renunció por el escándalo de Andis: Ornella Calvete presentó su baja luego de que encuentren 700 mil dólares en su casa en el marco de un allanamiento

19 de noviembre 2025 · 17:02hs
En el marco de la investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que se desató a partir de la filtración de los audios Diego Spagnuolo, el extitular de dicha entidad estatal fue citado a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py. Aunque se negó a responder las preguntas de la Justicia, el exfuncionario realizó un breve descargo en el que se ocupó de defender su inocencia.

La declaración tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal N° 11, donde Spagnuolo permaneció menos de una hora. Llegó solo y se fue también sólo, según recuperó Infobae. Además, distintos medios nacionales señalaron que el exdirector de Andis también se negó a hablar con la prensa que se encontraba en el tribunal.

La declaración de Spagnuolo llega en medio de un nuevo capítulo del escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad. Este martes renunció Ornella Calvete, exfuncionaria del ministerio de Economía, luego de que la Justicia encuentre 700 mil dólares en efectivo sin declarar en su vivienda, lugar que fue allanado en el marco de la causa Andis.

Lo particular es que la joven es hija de Miguel Ángel Calvete, quien fue señalado por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, como uno de los jefes “paraestatales” de Andis. Calvete está imputado en la misma causa que Spagnuolo.

La declaración de Diego Spagnuolo

Ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Diego Spagnuolo eligió guardar silencio frente a la mayoría de los interrogantes y solamente se limitó a aclarar dos asuntos: los dólares y euros sin declarar que tenía en una caja de seguridad y la millonaria remodelación de su casa en un barrio privado.

En cuanto al primer tema, el extitular de Andis se refirió este miércoles a los 82.000 dólares y 2.950 euros que tenía en una sucursal del Banco BBVA. Explicó que la última vez que entró a la caja de seguridad fue en abril de 2023, con el objetivo de desvincular el dinero de las presuntas coimas.

Luego, y sobre la segunda cuestión, la remodelación de su casa de más de 800 m² en el country Altos de Campo Grande, Spagnuolo aseguró que tan solo se limitó a construir una galería. No obstante, esto se contradice con la investigación del fiscal Picardi, pruebas que constata que la obra habría durado siete meses y las empresas que contrató serían de primer nivel.

Tras aclarar estas dos cuestiones, Diego Spagnuolo se limitó al silencio, pero antes realizó un breve descargo en el que se ocupó de defender su inocencia.

En ese mismo sentido, Mauricio D’Alessandro, abogado defensor del exfuncionario, había anticipado que presentarían un escrito y una pericia preliminar que atacaría la veracidad de los audios que desataron el escándalo. No obstante, desistieron a último momento.

“El informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”, aseguró el defensor de Spagnuolo.

La funcionaria que renunció luego de que encuentren 700 mil dólares en su casa

En el marco de la causa por las presuntas coimas de la Andis, el fiscal Franco Picardi ordenó el allanamiento de la vivienda de Ornella Calvate, exdirectora de Desarrollo Regional y Sectorial del ministerio de Economía e hija de Miguel Calvete, quien fue señalado en la investigación judicial como uno de los jefes "paraestatales" del organismo que dirigía Diego Spagnuolo.

Tras el allanamiento, en el departamento del barrio porteño de Palermo donde vive Ornella Clavete personal policial encontró 700 mil dólares en efectivo, una cantidad de dinero que no coincide con la declaración jurada de la exfuncionaria.

El operativo tomó lugar el pasado 9 de octubre, pero fue este martes que el hallazgo trascendió en los medios de comunicación. Ese mismo día, Ornella Calvete, de 35 años, presentó su renuncia ideclinable al ministerio de Economía.

Sobre el padre de la joven, Miguel Calvete, en estos momentos se encuentra preso por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Calvete también está bajo la lupa judicial por vínculos con los sobreprecios en la Andis.

