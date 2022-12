El gobernador convocará a los partidos para fijar el cronograma electoral

La cita sería para este lunes, pero todavía no hay confirmación. La oposición sacó un duro documento contra Perotti por este tema. La elección general podría celebrarse en septiembre

Sin embargo, fuentes de la Casa Gris consultadas por La Capital relativización la oficialización de esa fecha, que de igual modo no quedó descartada pero le agregaron el potencial. “Habría una convocatoria, pero todavía no está confirmada. Tenemos esa intención pero no definimos aún la modalidad”, dijo a este diario un funcionario con oficina en el Ministerio de Gobierno.

Desde hace un tiempo, distintos referentes de la oposición le vienen planteando al gobierno provincial que dé certezas sobre el calendario electoral en Santa Fe. Lo venían reclamando de manera individual cada vez que la ministra Arenas se acercaba a la Legislatura por diferentes temas.

Pero ayer emitieron un comunicado reclamando la urgente convocatoria a Perotti y con un tono crítico a su gestión. El pedido fue firmado por la mayoría de los partidos políticos, con o sin representación parlamentaria.

En ese “paper” las fuerzas opositoras le reclaman al gobierno una convocatoria urgente y ya desde el segundo párrafo aparecen una andanada de críticas. “En medio de tantas urgencias y en el marco de una gestión paralizada y sin mirada estratégica, pretendemos que al menos la salud institucional se salvaguarde. Salir del atolladero en el que nos encontramos los santafesinos y santafesinas requiere de reglas de juego claras y previsibles”, sostiene el documento rubricado por la UCR, el PRO, el PS, Creo. PDP, Coalición Cívica, GEN, Uno, Unir, la Ucedé y Encuentro Republicano Federal.

Todos estos partidos firmantes podrían confluir en el denominado frente de frentes para competir con el peronismo.

“El propio gobernador y sus principales ministros han anunciado reiteradamente su supuesta voluntad de convocar a la oposición para definir el calendario electoral. Como en tantas otros ocasiones y temas, los anuncios flotan pero no se concretan”, sostiene el documento, en el que interpretan que la demora en fijar las elecciones es producto de “especulaciones” por parte del gobernador.

De acuerdo a la Constitución provincial, es el gobernador el que tiene que fijar la fecha de la elección provincial, tanto en las Paso como en la general, que probablemente se celebre en septiembre. De ser así, las internas podrían ser a finales de junio o principio de julio.

Si finalmente se concreta la convocatoria para este lunes, los presidentes de los partidos serán recibidos en la Casa Gris por Arenas y Corach. La primera es la que tiene la relación formal e institucional con las distintas fuerzas políticas, mientras que el segundo es el encargado de toda la logística vinculada a los comicios.