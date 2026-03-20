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Lo detuvieron con 30 kilogramos de marihuana por la denuncia de un vecino

La Policía Federal encontró una plantación ilegal en una casa de Firmat después de un operativo de vigilancia secreta

20 de marzo 2026 · 08:46hs
Las hojas de marihuana fueron halladas tras un allanamiento.

Foto: PFA.

Las hojas de marihuana fueron halladas tras un allanamiento.

Un hombre de 35 años quedó detenido en el sudoeste santafesino a partir del hallazgo de una plantación de marihuana. Según indicaron fuentes oficiales este jueves, las fuerzas de seguridad secuestraron 30 kilogramos de hojas en Firmat a partir del testimonio de un vecino del sospechoso.

La Policía Federal Argentina (PFA) hizo el allanamiento después de una serie de tareas secretas en la localidad del departamento General López, a unos 110 kilómetros de Rosario. El testimonio del dueño de una vivienda lindera fue clave para confirmar que se desarrollaban actividades ilegales en el domicilio apuntado.

A partir de la declaración, la Justicia ordenó un procedimiento de vigilancia alrededor de una casa ubicada en Olegario Andrade al 600. Después de este trabajo se autorizó el ingreso y la requisa. La pareja del acusado también estaba en el inmueble, pero no la arrestaron.

Una plantación ilegal de marihuana en Firmat

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) secuestraron 29,705 kilogramos de hojas de marihuana en Firmat. El propietario identificado por sus iniciales como D. O. B. O. quedó detenido y a disposición de las autoridades.

Marihuana Firmat 1

La pesquisa comenzó a partir de la entrevista al vecino del sospechoso. El hombre advirtió que había plantas de cannabis sativa en el patio lindero y luego permitió el ingreso del personal para que pudieran observar lo que había en la casa de al lado.

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Tras la inspección inicial, la fiscal federal de Venado Tuerto, Daniela Ghiorzi, le ordenó a los policías que coordinaran la vigilancia secreta en la zona para identificar al encargado de la producción y el acopio de la marihuana. Finalmente, la Justicia autorizó el allanamiento y las hojas de marihuana fueron trasladadas en bolsas de consorcio.

A la hora del operativo, el detenido intentó deshacerse de la marihuana cultivada pero no consiguió evadir a las autoridades. Además, los agentes secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

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