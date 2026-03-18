Santa Fe continúa con las entregas de patentes y permisos de circulación para autos antiguos

Entregaron chapas patentes y permisos de circulación para vehículos históricos, en el marco de una ley única en el país que los reconoce y habilita a transitar

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), en conjunto con los clubes de autos clásicos y antiguos, realizó una nueva entrega de chapas patentes y permisos de circulación para vehículos históricos. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en la ciudad de Santa Fe junto a la Escudería Santafesina de Automóviles Antiguos. “Esta chapa es clave para moverse por toda la provincia”, señalaron desde el organismo.

La provincia de Santa Fe entregó así las nuevas matrículas y habilitaciones de circulación para autos antiguos en un acto encabezado por autoridades de la APSV y de la Mesa de Clubes de autos clásicos y antiguos. La medida forma parte de una ley provincial que reconoce a los vehículos históricos y habilita su circulación tanto en rutas como en zonas urbanas.

El director de la APSV, Carlos Torres, explicó que Santa Fe cuenta con una normativa específica para este tipo de vehículos. “Somos la única provincia que tiene esta ley , que le da chapas a estos vehículos”, afirmó.

En esta oportunidad se entregaron ocho patentes en la ciudad de Santa Fe, y la ley implementada ya se acerca a las cien unidades registradas en menos de un año de trabajo.

Santa Fe - Autos antiguos 2 Autoridades provinciales y representantes de clubes de autos antiguos durante la entrega de patentes y permisos de circulación para vehículos históricos, realizada en la ciudad de Santa Fe.

Reconocimiento al trabajo

Torres señaló que la identificación permite que los autos puedan circular legalmente en todo el territorio provincial. “Esta chapa es clave para moverse por toda la provincia, para circular por las rutas”, sostuvo.

Además, remarcó que la iniciativa también reconoce el trabajo de quienes preservan estos vehículos. “Este es un reconocimiento a la familia que cuidó y mantuvo el auto”, concluyó.

Por su parte, Luciano Caturelli, referente de la comisión de clubes de autos antiguos, expresó que “estamos muy contentos por el trabajo realizado hasta acá. En poco tiempo pusimos en marcha una vieja ley que tenía años de espera y vamos avanzando sin prisa, pero sin pausa, como lo hacen estos viejos autos”. Se trata de una ley específica que habilita la circulación, reconoce la originalidad y la historia de los vehículos, valora los oficios de restauración y aporta culturalmente al patrimonio provincial.