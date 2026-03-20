Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo Una de las víctimas tiene 15 años y la otra 19. El incidente sucedió el jueves a la noche en Eva Perón y Esperanza 20 de marzo 2026 · 09:22hs

Foto: La Capital / Archivo Los jóvenes heridos en la balacera en Granadero son atendidos en el Hospital Eva Perón

Una balacera en Granadero Baigorria dejó como saldo dos personas jóvenes heridas. Una de ellas es un muchacho de 19 años, que recibió un impacto en el tórax y permanece internado en el Hospital Eva Perón. La otra víctima fue un adolescente de 15 años, quien sufrió heridas en una pierna y en un brazo.

El violento incidente sucedió alrededor de las 20.30 del jueves en inmediaciones de Eva Perón y pasaje Esperanza de la vecina ciudad. De acuerdo con las primeras informaciones, a esa hora se recibió una llamada a la central de emergencias 911 en la que se informaba que en ese lugar un hombre había sido baleado.

En forma casi paralela, la Policía fue informada sobre el ingreso al Hospital Eva Perón de dos personas heridas de bala en la mencionada zona. Una de las víctimas era un joven de 19 años, identificado como Santiago B.

Cómo están las víctimas tras la balacera Las fuentes indicaron que el muchacho presentaba una herida sobre el lado derecho del tórax con orificio de entrada y salida, mientras que el menor presentaba lesiones en un brazo y una pierna, por lo que tras atendido fue dado de alta. Con respecto al joven que sufrió la lesión más grave, trascendió que permanece internado, pero fuera de peligro.

>> Leer más: Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a dos jóvenes y uno quedó en estado grave Los voceros señalaron que personal policial que acudió al lugar del hecho no pudo obtener testimonios claros de lo ocurrido, porque ningún vecino quiso aportar datos concretos y solo mencionaron en lugar donde sucedió todo.