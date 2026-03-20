La Capital | Policiales | Granadero Baigorria

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Una de las víctimas tiene 15 años y la otra 19. El incidente sucedió el jueves a la noche en Eva Perón y Esperanza

20 de marzo 2026 · 09:22hs
Los jóvenes heridos en la balacera en Granadero son atendidos en el Hospital Eva Perón

Foto: La Capital / Archivo

Los jóvenes heridos en la balacera en Granadero son atendidos en el Hospital Eva Perón

Una balacera en Granadero Baigorria dejó como saldo dos personas jóvenes heridas. Una de ellas es un muchacho de 19 años, que recibió un impacto en el tórax y permanece internado en el Hospital Eva Perón. La otra víctima fue un adolescente de 15 años, quien sufrió heridas en una pierna y en un brazo.

El violento incidente sucedió alrededor de las 20.30 del jueves en inmediaciones de Eva Perón y pasaje Esperanza de la vecina ciudad. De acuerdo con las primeras informaciones, a esa hora se recibió una llamada a la central de emergencias 911 en la que se informaba que en ese lugar un hombre había sido baleado.

En forma casi paralela, la Policía fue informada sobre el ingreso al Hospital Eva Perón de dos personas heridas de bala en la mencionada zona. Una de las víctimas era un joven de 19 años, identificado como Santiago B.

Cómo están las víctimas tras la balacera

Las fuentes indicaron que el muchacho presentaba una herida sobre el lado derecho del tórax con orificio de entrada y salida, mientras que el menor presentaba lesiones en un brazo y una pierna, por lo que tras atendido fue dado de alta. Con respecto al joven que sufrió la lesión más grave, trascendió que permanece internado, pero fuera de peligro.

>> Leer más: Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a dos jóvenes y uno quedó en estado grave

Los voceros señalaron que personal policial que acudió al lugar del hecho no pudo obtener testimonios claros de lo ocurrido, porque ningún vecino quiso aportar datos concretos y solo mencionaron en lugar donde sucedió todo.

Noticias relacionadas
Parte de las armas halladas en Puerto Gaboto

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Los dos presos acusados de estafa estaban en la cárcel de Baradero

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Piezas de motos robadas. Partes del material incautado en los tres procedimientos de ayer

Operativos en zona oeste: desbarataron puntos de acopio y venta de piezas de motos robadas

El intento de homicidio ocurrió      en agosto de  2023 en un kiosco del barrio Santa Lucía. (Google Street View)

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Ver comentarios

Las más leídas

A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Lo último

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Newells vs Gimnasia de Mendoza: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Gimnasia de Mendoza: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, tiró Domínguez

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", tiró Domínguez

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

El 20 de marzo de 2020 se inició la medida de aislamiento social. El recuerdo de médicos y otros protagonistas de la mayor crisis sanitaria moderna

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Lumilagro se reinventa frente al boom importador: de la fabricación local al diseño global

Por Patricia Martino

Economía

Lumilagro se reinventa frente al boom importador: de la fabricación local al diseño global

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Ovación
Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, tiró Domínguez
Ovación

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", tiró Domínguez

Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, tiró Domínguez

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", tiró Domínguez

Se presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Se presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Belloso: Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y haremos lo mejor que podamos

Belloso: "Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y haremos lo mejor que podamos"

Policiales
Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Lo detuvieron con 30 kilogramos de marihuana por la denuncia de un vecino

Lo detuvieron con 30 kilogramos de marihuana por la denuncia de un vecino

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

La Ciudad
A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón
El Mundo

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump
El Mundo

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina
Política

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas
La Ciudad

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia forum shopping
Política

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia "forum shopping"

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Seguridad en instituciones judías: Las amenazas no se pueden minimizar
La Ciudad

Seguridad en instituciones judías: "Las amenazas no se pueden minimizar"

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra
Economía

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
LA CIUDAD

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
La Ciudad

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios