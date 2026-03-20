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Anmat prohibió productos cosméticos y un repelente por falta de registro sanitario

El organismo detectó productos sin inscripción ni habilitación y ordenó su retiro de todo el país y de plataformas online

20 de marzo 2026 · 08:40hs
Las medidas corresponden al control de calidad y protección de la salud pública que fomenta el organismo

Las medidas corresponden al control de calidad y protección de la salud pública que fomenta el organismo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, comercialización y distribución en todo el país de varios cosméticos y un repelente de insectos por incumplimientos sanitarios. El organismo publicó las medidas en el Boletín Oficial bajo la firma de su titular, Luis Eduardo Fontana.

Las disposiciones cuentan con la notificación a las autoridades sanitarias pertinentes de cada caso y organismos de defensa del consumidor, así como se estableció el retiro de los productos de circulación. La entidad advirtió sobre los riesgos potenciales por el uso de artículos no autorizados y recomendó verificar la procedencia y habilitación de los productos.

A través de la disposición 1476/2026, el organismo prohibió el uso, venta y promoción en todas sus modalidades de un repelente de la marca OFF! con etiquetado íntegramente en idioma chino. El producto no contaba con inscripción sanitaria.

El organismo encontró el artículo en un comercio de la provincia de Buenos Aires. Luego de detectar irregularidades, consultó la base de datos oficial de cosméticos y no halló registros. La entidad reguladora pidió información a S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular de la marca, y la empresa informó que no participó en su elaboración.

Por otra parte, mediante la Disposición 1465/2026, la administración prohibió productos de la firma Química ANZA S.A.S. La empresa no posee autorización del organismo para operar en el rubro cosmético. Además, la Dirección de Jurisdicción de Farmacias de Córdoba confirmó que la compañía tampoco cuenta con habilitación sanitaria provincial.

>> Leer más: Anmat prohibió productos capilares, cosméticos infantiles y un medicamento

Entre los productos alcanzados figuran crema corporal, aceite bifásico, espuma de limpieza facial, crema nutritiva, tónico facial, bloqueador solar FPS 40, emulsión seborreguladora, loción de limpieza, óleo bronceante, serum tensor, crema antiage, loción astringente, crema con niacinamida, crema despigmentante, serum corporal, serum de contorno, mascarilla blanqueadora, repelente de mosquitos Defence, crema exfoliante facial, gel post solar y agua micelar.

Anmat advirtió que estos productos carecen de respaldo legal y sanitario, por lo que su uso implica un riesgo para la salud. El organismo remarcó que no puede garantizar su eficacia, seguridad ni la utilización de ingredientes permitidos por la normativa vigente.

La prohibición incluye la venta online, la distribución y la promoción en todo el territorio nacional. El organismo calificó a los productos como “ilegítimos” por no estar inscriptos.

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