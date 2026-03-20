La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Ian Lucas se consagró campeón de "MasterChef Celebrity": cómo fue su reacción en vivo

Con un menú atravesado por los sabores de su infancia, Ian Lucas emocionó al jurado y se consagró campeón del reality show

20 de marzo 2026 · 09:21hs
Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity: cómo fue su reacción en vivo

Este jueves pro la noche se llevó a cabo la tan esperada final del reality show que puso a los famosos a cocinar. Ian Lucas y “La Reini” compitieron en la final de "MasterChef Celebrity" para obtener el premio mayor. En una gala cargada de emoción y de palabras de amor, Ian Lucas se consagró campeón.

Cabe remarcar que la gala no fue transmitida en vivo y en directo, razón por la cual los finalistas grabaron dos finales posibles: uno con “La Reini” como ganadora y otro con Ian Lucas. La definición se la enterarían a la par que el resto de los televidentes en la noche de la gala. En ese sentido, los protagonistas de la noche reaccionaron en vivo en el canal de streaming de Telefe a la final, y ambos se enteraron ahí mismo quién fue el ganador.

Así fue como, hacia el final de la noche, Ian Lucas se consagró como el campeón y, además de recibir el trofeo, ganó el equipamiento completo para su cocina y un premio de 50 millones de pesos.

>> Leer màs: Sorpresa y lágrimas en "MasterChef Celebrity": un jurado renunció después de más de diez años

Cómo fue la final de "MasterChef Celebrity"

Para la final del reality show, los jurados pidieron un menú de tres pasos.

Ian Lucas presentó de entrada una fainá con provolone y cebollas caramelizadas. Como plato principal, un tomahawk con milanesa de masa madre y guarnición de papas rústicas. Y para el postre, un plato cargado de sensibilidad y significado: un arroz con leche cremoso, inspirado en la receta de su abuela. A la hora de presentar sus preparaciones, dijo: “El hilo conductor de mi menú es la mesa de mi infancia, llevada al nivel MasterChef Celebrity”.

Por su parte, “La Reini” preparó de entrada una trucha patagónica curada, acompañada de una ensalada de mix de verdes con criolla y vinagreta. De plato principal, presentó unas vieiras con puré de humita y su famoso aceite de chalas reversionado. Y de postre, una crème brûlée de higos, con dulce de leche y base de masa sablée.

“Quería un menú con identidad argentina, usar ingredientes que nos recuerden sabores de nuestro país”, dijo la influencer al momento de presentar su plato.

Finalmente, frente a todos sus familiares y excompañeros del reality show, los jurados dieron sus devoluciones personales, agradeciendo su paso por el certamen, y anunciaron quién era el ganador. El influencer sostuvo el premio junto a su abuela y expresó: “Es un sueño haber compartido esto con ustedes. Los quiero mucho”.

Embed

>> Leer más: "MasterChef Celebrity": el reality que dominó el rating y llega a su final entre escándalos

La reacción en vivo de Ian Lucas

En el streaming en vivo de "MasterChef Celebrity", bajo la conducción de Grego Rosello, Nati Jota y La China Ansa, recibieron a los dos finalistas para que reaccionaran en vivo a la definición del gran ganador del certamen.

Ian Lucas, al enterarse de que era el ganador, estalló en lágrimas y sus compañeros del stream fueron a abrazarlo.

Noticias relacionadas
Maxi Lopez se despidió de MasterChef Celebrity

Confesión de Wanda Nara a Maxi López: "Estuviste en mi momento más difícil"

El reality show de cocina MasterChef Celebrity está a punto de llegar a la gran final

"MasterChef Celebrity": el reality que dominó el rating y llega a su final entre escándalos

El relity show de cocina MasterChef Celebrity está a punto de llegar a la gran final

La final de "MasterChef Celebrity": cuándo es y quiénes son los finalistas

Dos participantes quedaron eliminados de MasterChef Celebrity y ya se definieron los finalistas 

Doble eliminación en "MasterChef Celebrity": quiénes son los seis finalistas

Ver comentarios

Las más leídas

A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Lo último

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Newells vs Gimnasia de Mendoza: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Gimnasia de Mendoza: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, tiró Domínguez

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", tiró Domínguez

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

El 20 de marzo de 2020 se inició la medida de aislamiento social. El recuerdo de médicos y otros protagonistas de la mayor crisis sanitaria moderna

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Lumilagro se reinventa frente al boom importador: de la fabricación local al diseño global

Por Patricia Martino

Economía

Lumilagro se reinventa frente al boom importador: de la fabricación local al diseño global

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Banco Municipal lanza créditos a tasa subsidiada para turismo, gastronomía y hotelería

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Media sanción a la prohibición de cuidacoches en manos de los municipios

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A Newells vamos a ir a ganar: dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

"A Newell's vamos a ir a ganar": dijo un ex-Central, hoy en Gimnasia de Mendoza

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

El alquiler de un monoambiente en Rosario ya supera al salario mínimo

Newells recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: No nos vamos a ir al descenso

Newell's recurrió a un astrólogo ante la crisis futbolística: "No nos vamos a ir al descenso"

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Faltan docentes en Informática y hay concursos desiertos en la UNR

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Central ya tiene rivales en la búsqueda de su sueño para el largo camino hacia la gloria eterna

Ovación
Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, tiró Domínguez
Ovación

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", tiró Domínguez

Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó, tiró Domínguez

"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", tiró Domínguez

Se presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Se presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Belloso: Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y haremos lo mejor que podamos

Belloso: "Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y haremos lo mejor que podamos"

Policiales
Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras
Policiales

Un operativo con pistola Taser terminó con un hombre internado por graves quemaduras

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Balacera en Granadero Baigorria: dos jóvenes heridos en un confuso tiroteo

Lo detuvieron con 30 kilogramos de marihuana por la denuncia de un vecino

Lo detuvieron con 30 kilogramos de marihuana por la denuncia de un vecino

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

La Ciudad
A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

A seis años de la cuarentena: números y experiencias que dejó la pandemia en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

El tiempo en Rosario: viernes con posibles tormentas para terminar en alerta naranja

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Una ciclista fue atropellada por un camión y era operada en el Heca

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón
El Mundo

Trump bromeó sobre Pearl Harbor ante la primera ministra de Japón

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump
El Mundo

Estados Unidos celebrará su aniversario con una moneda con la imagen de Trump

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina
Política

Un diputado nacional alertó por el aumento de los suicidios en Argentina

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas
La Ciudad

Más de $43 mil millones para transformar Empalme Graneros y Los Pumitas

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal
Policiales

Puerto Gaboto: prisión preventiva para una pareja imputada por un arsenal

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia forum shopping
Política

Elección del tribunal de apelación: defensa de Serjal denuncia "forum shopping"

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad
Policiales

Acusan a presos de estafar en más de $30 millones a una mujer con discapacidad

Seguridad en instituciones judías: Las amenazas no se pueden minimizar
La Ciudad

Seguridad en instituciones judías: "Las amenazas no se pueden minimizar"

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra
Economía

Bioceres SA: la pelea societaria sigue después de la quiebra

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas
La Ciudad

Luz verde a la expansión del Mercado de Fisherton, que tendrá 15 hectáreas

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud
LA CIUDAD

Ciancio resaltó que cada vez más pacientes se atienden en el sistema público de salud

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias
LA CIUDAD

Nueva línea de colectivo: llega Enlace Uriburu para conectar zonas de industrias

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA
Las Ciudad

La Justicia intimó a prepaga a cubrir la medicación de una paciente con ELA

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar sobres por alquileres
Política

Las maniobras de los ex-Afip en Santa Fe para cobrar "sobres" por alquileres

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Desde Ingeniería de la UNR rechazan la eliminación de la bicisenda de Rioja

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron a la nena de 2 años que estaba desaparecida en Córdoba

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían una manifestación de hinchas de Newell's

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Alta presión: crecen la desocupación y el subempleo en el Gran Rosario

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más
La Ciudad

Estacionamiento medido: prorrogan el llamado a licitación una semana más

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: abrió el debate en Diputados y el PJ propone cambios