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Belloso: "Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y haremos lo mejor que podamos"

El presidente de Central analizó el grupo H que le tocó al equipo en la Copa Libertadores junto a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central

20 de marzo 2026 · 08:40hs
Central. Carolina Cristinziano

Central. Carolina Cristinziano, Gonzalo Belloso, Jorge Almirón y Federico Lussenhoff en el sorteo de la Copa Libertadores.

Central ya tiene definido su camino en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde el Canalla integrará el grupo H junto a Independiente del Valle (Ecuador), Libertad (Paraguay) y Universidad Central (Venezuela), en una zona en la que se detecta no sólo una exigencia deportiva, sino también emprender lasrgos viajes y enfrentar a equipos para nada sencillos. "Es un grupo peleable, los 4 somos parejos y vamos a hacer lo mejor que podamos", sostuvo el presidente Auriazul, Gonzalo Belloso, uno de los representantes de la entidad presente en el sorteo que se llevó a cabo este jueves en la sede de la Conmebol. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta fines de mayo

“Viajes tenemos, tenemos que ir a Ecuador y Venezuela, Independiente del Valle tiene altura. Es un grupo peleable, los cuatro somos parejos y vamos a hacer lo mejor que podamos para ser competitivos. Tenemos mucho respeto por los rivales. Intentaremos ser protagonistas”, opinó Belloso tras conocer el grupo que le tocó integrar al Canalla dirigido por Jorge Almirón.

“Hemos salido campeones en 2023 con Miguel Ángel Russo y llegamos desarmados a 2024. No queríamos que nos pase lo mismo y apostamos por Almirón por su experiencia. Ángel Di María sueña con la Copa como soñamos todos. Central va a competir”, agregó el directivo que estuvo acompañado por su esposa, Carolina Cristinziano, Jorge Almirón y Federico Lussenhoff.

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>>Leer más: Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

Di María y la misión de ganar

El principal directivo Auriazul, Belloso destacó la mentalidad del plantel y el rol de una de las grandes figuras: “Antes de venir a Central, Di María hablaba de que venía a ganar y nosotros acomodamos a la entidad. Ya pudo ganar y quiere seguir ganando todo lo que juegue”.

>>Leer más: La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

Finalmente, Belloso expresó: “Hace diez días terminamos el mercado de pases y es exigente. Hoy tenemos un plantel bueno y estamos contentos con el plantel con el que contamos”.

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