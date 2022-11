El FdT resaltó el discurso de Cristina y comenzó "el operativo clamor"

Al terminar su intervención, Cristina se dirigió a la residencia oficial del gobernador para participar allí de un asado y charla política con dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

“Anoche, luego del acto, nos encontramos con compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires en la residencia del gobernador Kicillof”, posteó ayer a la mañana en sus redes sociales, y acompañó el mensaje con una fotografía en la que posan los asistentes a la cena, con el propio Axel Kicillof flanqueándola a su izquierda.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis expresó: “Veo como una posibilidad que Cristina sea candidata”. Y agregó que Cristina “se está dando cuenta de la necesidad de subir el volumen y ponerle otra intensidad al peronismo para conectar con las necesidades de la gente”.

Otro integrante del gabinete nacional, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que el discurso le “gustó”, y añadió: “Se plantearon cosas importantes y yo no puedo ocultar el amor y el cariño que siento por ella. Ella es mi familia, vengo de ahí y no me pienso ir de ahí”.

Anteanoche, en la primera fila del acto, se pudo ver a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, del Movimiento Evita, organización cercana al presidente Alberto Fernández y que supo tener cortocircuitos con La Cámpora, que conduce el diputado Máximo Kirchner. “Sigamos militando en unidad y con la fuerza de la esperanza para un país mejor”, sostuvo la jefa comunal de Moreno.

Desde el núcleo sindical, el diputado y titular de la CTA, Hugo Yasky, manifestó: “Creo que Cristina se pone en el kilómetro cero de su candidatura. Hay que cumplir las condiciones para que el FdT en su conjunto asuma esta candidatura”.

En la misma línea, la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Alvarez Rodríguez definió a Cristina como la encarnación de “la esperanza de millones y a la que el pueblo espera” y consideró que es “una candidata natural de nuestro espacio, porque así en realidad lo manifiesta la gente”.

Las definiciones de la vice fueron también analizadas por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló: “Cristina ha hablado de temas tan importantes como la seguridad, sobre la necesidad de abordar seriamente la prevención del delito. Cristina lo que ha manifestado ayer es hacia dónde debemos ir: el planteo de proyecto de país y el proyecto de gobierno que necesita nuestra Argentina”.

Por su parte, el diputado y ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja estimó que “la militancia y la épica van a aparecer con mucha fuerza” y concluyó que la combinación de ambos factores le “va a servir a Cristina para que, a su medida y armoniosamente (frase de Perón citada anoche por la ex presidenta) pueda ser candidata”.

En ese punto, planteó: “Hay que ayudar a crear las condiciones para que eso sea así porque el discurso de ayer nos entusiasmó a todos. Fue la mejor forma de festejar el día de la militancia”.