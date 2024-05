El enojo de Javier Milei en una entrevista con Unvisión: "Es una falta de respeto"

El presidente no permitió que la periodista Carolina Rosario le preguntara sobre su vida personal y cuestionó en vivo su actitud

Javier Milei tiene mecha corta. Desde que irrumpió en la vida política evidenció tener un carácter volátil , si algo no le gusta lo dice y no necesariamente con buenos modos, aunque, hay que admitirlo, desde que es presidente se ha moderado y, salvo en las redes sociales, se esfuerza por mantener la compostura .

No siempre lo logra. Hay cuestiones que le enoja y, cuando lo sorprenden en vivo y en directo, no puede ocultar mostrase fastidioso e inclusive dar una respuesta áspera. Eso fue lo que sucedió en medio de una entrevista con el medio estadounidense Univisión, en el que mantuvo un cruce con la periodista Carolina Rosario que le hizo preguntas sobre su vida privada que no le cayeron nada bien al presidente argentino.