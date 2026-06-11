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Estados Unidos pone en jaque a los influencers: serían deportados si monetizan contenido

Las autoridades migratorias recordaron a los visitantes que la visa de turista no autoriza a llevar adelante actividades remuneradas a través de las redes sociales

11 de junio 2026 · 13:45hs
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El gobierno de Donald Trump mantiene una postura estricta y no prevé contemplaciones.

El gobierno de Donald Trump mantiene una postura estricta y no prevé contemplaciones.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos lanzaron una fuerte advertencoa este miércoles para los influencers extranjeros que viajen al Mundial 2026, al señalar que quienes ingresen con visa de turista y produzcan contenido monetizado durante su estadía podrían ser sancionados, perder su documentación e incluso ser deportados.

La medida apunta directamente a creadores de contenido que utilicen plataformas como TikTok, Instagram, YouTube o Facebook para generar ingresos a partir de publicaciones, videos, transmisiones o acuerdos comerciales realizados mientras permanecen en territorio estadounidense.

Según el criterio de la oficina de aduanas y protección fronteriza y del departamento de seguridad nacional, viajar con el objetivo principal de producir contenido digital con fines económicos constituye una actividad laboral, por lo que requiere una visa acorde y no puede realizarse bajo la categoría de turista.

Revuelo por la medida

El aviso generó preocupación en la previa de la Copa del Mundo, ya que miles de fanáticos y figuras de internet llegarán a Estados Unidos para registrar partidos, entrenamientos, estadios, viajes y experiencias vinculadas al torneo.

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Las autoridades remarcaron que la visa de visitante permite actividades turísticas, reuniones o determinados asuntos temporales, pero no habilita trabajos remunerados ni generación de ingresos dentro del país, una diferencia clave para quienes viven de sus redes sociales.

El antecedente más citado es el del influencer Khaby Lame, quien fue retenido el año pasado por el servicio migratorio en Las Vegas por irregularidades vinculadas a su situación en el país y luego decidió abandonar voluntariamente Estados Unidos.

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El gobierno de Trump se mantiene estricto

Aunque algunos especialistas sostienen que podrían discutirse casos en los que los pagos se realicen fuera del territorio estadounidense, el gobierno de Donald Trump mantiene una postura estricta y no prevé contemplaciones especiales para las grandes figuras digitales.

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La advertencia se suma a otros controles migratorios que ya generaron tensión en la previa mundialista, entre ellos las demoras para periodistas, las restricciones de ingreso para ciudadanos de ciertos países y el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien se le impidió entrar a Estados Unidos pese a haber sido designado para participar del Mundial.

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