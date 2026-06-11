Boxeo: la Princesita Bermúdez expondrá la triple corona mundial en su "mejor momento"

La boxeadora de Villa Gobernador Gálvez defenderá el sábado los cinturones del mundo OMB, FIB y AMB contra la mexicana Estefany Osorio en Estados Unidos

La Princesita Bermúdez tiene un récord en el boxeo de 22 victorias (8 nocauts), una derrota y un empate.

Evelin Bermúdez volverá a pelear en el exterior. Su trayectoria seduce y atrae en el mundo del boxeo . La Princesita expondrá este sábado por quinta vez los cinturones mundiales minimosca OMB y FIB, y por primera ocasión el AMB, conseguido en su último combate con un nocaut frente a la local Sara Bailey en Canadá.

Esta defensa será frente a la mexicana Estefany Alegría Osorio, boxeadora en ascenso pero con menor experiencia que la rosarina, en el Caribe Royale de Orlando, estado de Florida (Estados Unidos). El combate comenzará alrededor las 22 y no existe confirmación de que se televise para la Argentina.

"Estoy en uno de mis mejores momentos" , comentó la boxeadora de Villa Gobernador Gálvez, previo al combate organizado por una nueva empresa promotora que la acompaña. Este vínculo fue posible por su histórica promotora y manager, Georgina Rivero.

El acuerdo le abrirá por completo las puertas de los Estados Unidos. Refleja hasta qué punto la Princesita es una figura convocante y que interesa.

En pausa por el cinturón que le falta

El fin de semana pasado, la Princesita, se instaló en Orlando con el padre y entrenador, Tito Bermúdez, el novio Víctor y la promotora Georgina Rivero. Protagonizará la pelea de fondo contra una boxeadora ubicada en el 4º puesto del ranking mundial. Es mexicana como Lourdes Juárez, recientemente defensora de la corona CMB. Unico título que le falta a la Princesita. El que pretende. Pero ahora no puede pensar en esa corona. Aclaró que sería restarle importancia a su inmediata rival.

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El récord de Bermúdez, de 29 años, es de 22 victorias (8 nocauts), una derrota y un empate. Osorio, de 26 años, tiene 14 triunfos (4 nocauts) y una caída. Nunca salió del país. En cambio, la Princesita peleó en México, Estados Unidos y Canadá.

Tu última pelea fue en septiembre. ¿Cómo vivís estos períodos de tiempo largos entre combate y combate?

Son peleas por títulos y se alargan un poco, pero me siento muy bien. Estoy en uno de mis mejores momentos. No hubo tanta ansiedad. Sabía que tenía que esperar y nada más. En el boxeo es así, hay que saber esperar el momento, especialmente cuando surgen estas chances de salir a pelear afuera.

La rival, bajo la mirada de la Princesita Bermúdez

¿Qué pudiste analizar de Osorio?

Estuve mirando videos, aunque mi papá es el que siempre se encarga de esa parte. Es quien mira, analiza y me va marcando por dónde podemos entrar. Por lo que vi, es una rival buena y bastante prolija. Tiene un boxeo lindo. De todas formas, arriba del ring las cosas siempre pueden cambiar y hay que estar preparada para todo.

box El cartel de promoción del combate de boxeo entre La Princesita Bermúdez y la mexicana Osorio.

Después de tu última victoria, que fue muy rápida, ¿modificaste algo en tu rutina de entrenamiento?

Siempre trato de superarme en cada pelea, más allá de que la última haya sido por nocaut en el primer round. No me relajo por eso. Al contrario, trato de ir por más, sumar cosas y subir el nivel. Me siento muy bien, tanto física como mentalmente.

La atención mundial alrededor de la campeona

¿Percibís que el ambiente del boxeo te mira de otra manera ahora que sos triple campeona?

Sí, totalmente. Creo que después de la pelea en Canadá, donde me consagré campeona unificada, hay otra mirada sobre mí. Se nota un reconocimiento distinto.

image - 2025-09-28T204827.904 La Princesita Bermúdez y los tres cinturones mundiales de boxeo, junto a papá Tito, su novio Víctor y su promotora, Georgina Rivero.

Tenés un nuevo contrato con una empresa promotora (Most Valuable Promotions, del influyente y boxeador Jake Paul) para realizar peleas en Estados Unidos, ¿qué podés contar de eso?

Firmamos un contrato por varias peleas allá, lo cual es un paso muy importante porque es un nivel muy alto. Me eligieron porque soy campeona unificada y me venían siguiendo. Representar a la Argentina afuera es algo muy lindo. Todo dependerá de los resultados, pero la idea es tener continuidad en Estados Unidos. Esto es una gestión de mi promotora Georgina Rivero.

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Lourdes Juárez declaró recientemente que espera enfrentarte. Ella tiene el título que te falta. ¿Es algo que tenés en mente?

Sí, varios me preguntaron sobre eso. Pero ahora estoy enfocada exclusivamente en esta pelea y en defender mis títulos. Primero tengo que ganar este compromiso y después se hablará de lo que sigue. No quiero apresurarme.

¿Esa seguridad que transmitís viene de la experiencia de haber peleado ya en el exterior?

Sí, yo creo que la experiencia influye mucho. Ir a pelear afuera genera otra expectativa y hoy me siento con la confianza necesaria para afrontarlo.