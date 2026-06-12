Grupo D: el país poderoso que necesita replicarlo también en el fútbol

Estados Unidos vuelve a ser sede con la premisa de que de una vez por todas prenda en la sociedad, en un Grupo D donde nada le será fácil

La presentación de la selección de Mauricio Pochettino, Estados Unidos, tercer anfitrión del Mundial que integra el Grupo D.

Este viernes será el segundo día inaugural del Mundial , luego de México-Sudáfrica como estreno absoluto. A primera hora debutará Canadá y a la noche el tercer país anfitrión, o el primero, Estados Unidos . Será por el Grupo D , ante Paraguay .

La potencia económica mundial no ha logrado hacer del soccer pasión de multitudes y vuelve a intentarlo trayendo la Copa del Mundo a casa. Con una selección cada vez más competitiva, armada por un conocido del fútbol rosarino: Mauricio Pochettino.

Como selección Estados Unidos no solo domina la Concacaf, sino que hace rato trabaja muy bien en juveniles y tiene figuras en el fútbol europeo, como Christian Pulisic, delantero de Milan, o el juvenil Alex Freeman, de Villarreal.

Habitué de los mundiales y semifinalista en el primero de todos, la única ausencia del siglo fue en Rusia. Y en octavos de Qatar cayó ante Países Bajos.

MEXICO-CIUDAD+DE+MEXICO-FUTBOL-COPA+MUNDIAL+DE+LA+FIFA+2026-MEXICO+VS+SUDAFRICACmxmphS000045_20260612_CBPFN0A001

Paraguay, el primer escollo grande

Paraguay, que venía sin Mundiales desde 2010 cuando llegó a cuartos con el Tata Martino, resurgió con Gustavo Alfaro, otro conocido en la ciudad y promete dar batalla sin estrellas. Los mejores, el experimentado Gustavo Gómez y el juvenil Damián Bodabilla, juegan en Brasil.

>>Leer más: Entre la fiesta de México, la pelota que nunca se mancha empezó a rodar

Turquía es otro que retorna tras 24 años, tras ganarle el repechaje a Kosovo, y tiene varios jugadores importantes, como Hakan Calhanoglu de Inter y Arda Guler de Real Madrid. Quiere hacer historia en su, apenas, tercer Mundial. En 2002 alcanzó un mágico tercer lugar, luego de darle dura pelea en semifinales a Brasil, que sería el campeón.

Finalmente Australia viene siendo una selección de consideración. Viene de hacer un buen papel en Qatar, donde fue eliminada por Argentina en los octavos de final, muchos de esos jugadores tendrán más experiencia en esta Copa del Mundo y a ellos se les agregaron jóvenes de potencia como Alessandro Circati, defensor del Parma, y Nestory Irankunda, de 19 años, del Watford inglés. Será su 7º Mundial y el sexto al hilo, lo que habla de potencial.