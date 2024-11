El dedo de los hermanos Milei redibuja el mapa libertario en Santa Fe

La centralidad reforzada de Diez redibuja el triángulo de LLA en la provincia, que tiene en sus otros vértices al diputado nacional Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, y la también legisladora nacional Rocío Bonacci.

Tomemos la antorcha de la libertad y llevémosla a cada rincón del país.



Sumate a dar la batalla cultural desde el link en nuestro perfil. pic.twitter.com/4McSF3qmwt — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 3, 2024

Su padre, José Bonacci, es el titular del partido Unite, una de las vigas maestras de la arquitectura electoral de Milei en 2021 y 2023.

Mayoraz fue al acto en la capital provincial con una columna de militantes. Allí se vio a dos legisladores que integran la escudería del abogado celeste: el concejal rosarino Franco Volpe y la diputada provincial Natalia Armas Belavi. “Se invitaron solos”, dice una fuente de LLA.

Tampoco se la vio en la ciudad de Santa Fe a Bonacci. Aunque la hubieran invitado, no hubiera llegado. A esa hora estaba en camino a Washington para participar como observadora de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Sin opciones tentadoras por fuera de LLA y con un Milei que repunta en las encuestas, ninguno saca los pies del plato. Mayoraz acompaña y Bonacci se mantiene en el bloque, a pesar de los episodios de tensión que se desataron en la bancada. Por ejemplo, cuando la oposición hundió el DNU sobre los fondos reservados para la Side.

Los desafíos de Romina Diez

“A Romina no le queda otra. Salvo un pequeño círculo político, no la conoce nadie. La hormiga se come al elefante de a bocado”, señala un mileísta santafesino sobre la proliferación de actividades de la legisladora en las últimas semanas.

Diez necesita levantar los niveles de conocimiento con miras a una eventual elección de constituyentes en 2025 —donde van a arrasar, aseguró— y una candidatura a gobernadora dos años después.

“El sello sirve, pero no te garantiza ganar”, advierte un referente de La Libertad Avanza.

El ataque a Pullaro

Con su ofensiva frontal contra Pullaro, Diez se despegó de la indicación que había llegado desde el vértice del poder libertario de mantenerse neutral frente al gobernador de Santa Fe.

La pregunta es si se trató de una movida con aval de El Jefe o una jugada autónoma de quien goza de confianza plena de Javier y Karina.

Desde La libertad avanza le vamos a frenar la reelección. Si llaman a elecciones injustificadas vamos a arrasar con los convencionales constituyentes. Cambiar las reglas en medio del partido no es ético y menos cuando tenemos innumerables preocupaciones en nuestra provincia.… pic.twitter.com/eNDJn4aVNS — Romina Diez (@romidiezok) October 30, 2024

El presidente se encarga de la macroeconomía, aunque abre la agenda a reuniones políticas, como la que mantuvo este martes con Pullaro y los gobernadores radicales, mientras la hermanísima monta el tinglado partidario. “Hay una conducción muy bicéfala, y se está separando en el territorio”, observa un dirigente que conoce el mapa libertario.

Escenarios para 2025 y 2027

El interrogante es cuánto juego tendrán los socios locales de acá en adelante. Los Milei quieren llenar las listas con candidatos que pasen el test de pureza libertaria, y el hecho de haber conseguido la personería electoral los pone en condiciones mucho más favorables para negociar acuerdos políticos. O, incluso, prescindir de ellos.

De todos modos, Bonacci cuenta con opciones. El exconcejal rosarino repartirá sus fichas: priorizará el armado de Amalia Granata para constituyentes y tratará de que LLA tenga listas unificadas para intendentes, concejales y presidentes comunales, como estación intermedia a 2027.

“Tenemos que crear dirigencias alternativas, que puedan pararse con ideas. Esto ya no se resuelve con famosos”, le dice a su entorno.