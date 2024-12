Dólar atrasado y retenciones pisadas, el combo del gobierno de Santa Fe para raspar a Milei

Desde hace unos días el campo comenzó una campaña para interpelar directamente al presidente Milei por la promesa incumplida de baja de retenciones de cara a la próxima cosecha que arrancará en marzo. Un productor, aparentemente inorgánico, hizo viral un video: “Me banco levantarme a las 5am, me banco la seca, las inundaciones, el calor, la helada, el granizo y las manos ajadas. (...) Lo que no me banco, señor Presidente, es que sigamos teniendo las retenciones”, dicen los productores y piden que sea ahora no dentro de un año.