Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

El gobierno de Santa Fe realizará una nueva etapa del programa de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país. Los sorteos de Créditos Nido se harán este lunes 16 y martes 17 de marzo. En esta tanda, se sumarán otros 300 beneficiarios.
El gobierno de Santa Fe realiza un nuevo sorteo de los créditos hipotecarios. En esta tanda, se sumarán 300 nuevos beneficiarios
El gobierno de Santa Fe realizará una nueva etapa del programa de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país. Los sorteos de Créditos Nido se harán este lunes 16 y martes 17 de marzo. En esta tanda, se sumarán otros 300 beneficiarios.
Más de 46 mil santafesinos participarán del sorteo mensual número 20 de los créditos hipotecarios Nido, el programa impulsado por el gobierno de la provincia de Santa Fe junto al Banco Municipal, que ofrece financiamiento para vivienda con una de las tasas de interés más bajas del país.
En esta nueva instancia se sortearán 300 créditos, que se sumarán a los 6.158 ya adjudicados desde el lanzamiento del programa.
El sorteo se realizará en dos jornadas consecutivas en la sede de la Lotería de Santa Fe.
Ambas jornadas serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Gobierno de Santa Fe, con soporte técnico de RTS, y autoridades provinciales brindarán detalles sobre los resultados y el avance del programa.
Desde el gobierno provincial recordaron que la inscripción a los créditos Nido permanece abierta de forma permanente a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.
Pueden acceder al programa quienes:
Además, cada inscripción atraviesa una evaluación crediticia según los criterios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En caso de no superar ese filtro, los interesados pueden regularizar su situación y volver a inscribirse en el programa.
El programa Nido dispone de cuatro líneas de financiamiento que totalizan $60.000 millones destinados a vivienda:
Los plazos de devolución son:
En cuanto a los montos máximos, los beneficiarios pueden solicitar:
Uno de los principales atractivos del programa es su baja tasa de interés, que se ubica entre las más accesibles del sistema financiero argentino.
Las cuotas se calculan bajo el esquema UVA + 4,2 % para la demanda general, mientras que los beneficiarios que cobren sus haberes en el Banco Municipal acceden a una tasa preferencial de UVA + 3 %
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