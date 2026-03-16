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Un rayito de sol: cómo funciona el primer jardín maternal nocturno público en Santa Fe

Con sala multinivel y jornada que termina a medianoche, el maternal "Rayito de sol" de Venado Tuerto ayuda a padres y madres que trabajan de noche o quieren seguir sus estudios

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

16 de marzo 2026 · 06:30hs
Rayito de sol

Foto: gentileza Gobierno de Venado Tuerto

Rayito de sol, el jardín materno nocturno de gestión pública que funciona en Venado Tuerto.
Rayito de sol

Rayito de sol, el jardín materno nocturno de gestión pública que funciona en Venado Tuerto.

Un rayito de sol que sale de noche. En Venado Tuerto, hace cuatro años se puso en funcionamiento el primer jardín maternal nocturno de la provincia. No solo es el primero en su tipo en Santa Fe, sino que también es de gestión pública y de acceso gratuito para las familias interesadas. La jornada empieza a la tardecita y termina casi a la medianoche, y viene a responder a la necesidad de padres y madres que trabajan de noche o desean seguir estudiando, ya sea para terminar la escuela secundaria en una Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA), o para realizar estudios terciarios.

El maternal nocturno se aloja en el jardín "Rayito de sol", que funciona hace más de 50 años de manera diurna, tradicional, en el barrio Victoria de Venado Tuerto, zona sur de la ciudad vecina en Rosario, cerca del parque industrial. En marzo del 2022, sumó el turno nocturno para responder a una necesidad particular de las familias.

“Al realizar un sondeo, detectamos que todos los años había consultas sobre la posibilidad de tener un horario extendido por la tarde/noche para contener a los más chiquitos mientras sus familias trabajaban o estudiaban”, explica sobre la decisión política Miriam Carabajal, secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural del gobierno de Venado Tuerto, en conversación con La Capital.

“Advertimos que había una población que estaba buscando estudiar: empleados municipales que querían seguir estudiando (en el turno tarde/noche) en un EEMPA para terminar en la secundaria, o en el nivel terciario, en carreras que se instalaron en la ciudad como alternativa, y también emprendedores que trabajan de noche en gastronomía”, agrega Carabajal, sobre los padres y madres que encuentran contención en el maternal nocturno público de Venado Tuerto.

En Venado Tuerto, son ocho los jardines-materno infantiles de gestión pública, con 40 salitas en total entre turno mañana y tarde, que reciben chiquitos de entre 45 días y 3 años, etapa previa al comienzo a la educación. Son una respuesta a los hogares donde ambos padres tienen que salir a trabajar, incluso cuando el bebé todavía es muy pequeño. “El sistema de (jardín) maternal en Venado Tuerto es muy eficiente en el sentido de resultados: sabemos lo que impacta en la vida de las familias”, explica la funcionaria pública de la localidad vecina.

Horario flexible y salamultinivel: respuesta a diferentes necesidades familiares

El jardín maternal nocturno de Venado Tuerto, único en su propuesta, funciona a partir de las 18 hasta las 23:30, de lunes a viernes. Un aspecto llamativo es que no solo cuenta con horarios no convencionales, sino que la franja horaria no es fija, como en los jardines tradicionales. En cambio, las familias pueden llevar a los chicos el tiempo que lo necesiten, sin necesidad de completar la jornada.

"Obviamente no funciona con las características de los otros jardines maternales: hay chiquitos que están dos horas, tres o cuatro, depende cada familia", agrega Carabajal, y ejemplifica: "Por ejemplo, tenemos una familia que tiene una rotisería y vienen a buscar a su hijo a las 22:30". Esta flexibilidad incentiva la permanencia.

Además, la funcionaria explica que la gran mayoría de chicos y chicas que pasan por el maternal, luego continúan su trayecto escolar en el sistema escolar público de Venado Tuerto.

venado jardin

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“No es una sala grande en número, pero sabemos que estamos ayudando a resolver el presente y el futuro de familias de la ciudad", afirma Miriam Carabajal. En total, son 15 los chiquitos de entre 45 días y tres años que formar parte del turno nocturno del jardín maternal nocturno Rayito de Sol.

Al convivir niños y niñas de diferentes edades, es una sala multinivel, preparada para dicho rango de edad: desde bebés hasta niños que ya caminan y hablan. Lo que es interesante, es que un jardín maternal no es "solo una guardería": "No solo tenemos docentes de nivel inicial y auxiliares, sino también un equipo de coordinación interdisciplinario", expresa la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural de Venado Tuerto, en conversación con este diario.

"Hay padres y madres que se nos han acercado a decirnos que gracias al jardín nocturno pudieron terminar la secundaria. Otra familia nos contó que pudieron dedicarse a su emprendimiento gastronómico, gracias a esta contención", asegura Miriam Carabajal, y suma: "El gran motivo fue generar oportunidades a las familias en crecimiento, acompañarlos a cuidar a sus hijos".

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Otros antecedentes en el país

"No tenemos registro de otra experiencia de este tipo en la provincia", expresa Miriam Carabajal. Y menos con el esquema gestión pública, lo que garantiza el acceso a decenas de familias desde que se inauguró el maternal nocturno en Venado Tuerto.

A nivel país, se conocen otros dos jardines maternales nocturnos. Uno toma lugar en la ciudad de Mendoza, con 12 salitas de chicos y chicas, y otra en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de La Boca.

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