En Madrid, Milei ratificó su alineamiento con las políticas de Trump

“Gracias a él, se está cayendo a pedazos el socialismo del siglo XXI”, dijo el presidente en un foro económico. Más críticas al mandatario español

El presidente Javier Milei dio un duro discurso en Madrid contra el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

En Madrid, el presidente Javier Milei volvió a alinearse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. “Gracias a él, se está cayendo a pedazos el socialismo del siglo XXI”, aseveró este sábado el jefe del Estado argentino, que aprovechó para renovar sus críticas a su par español, Pedro Sánchez.

Milei dio un discurso como cierre del Madrid Economic Forum 2026, donde confrontó con Sánchez, a quien llamó “impresentable” y aludió a escándalos de su gestión . También le agradeció a Trump por estar “acabando con el socialismo del siglo XXI”. Asimismo, el libertario adelantó su próximo libro, titulado “La moral como política de Estado”.

“El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra”, aseguró Milei, quien agregó: “No venimos a plantear un eslogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente”.

"No negociamos los valores éticos y morales que hicieron grande a occidente. Los valores de occidente son los valores judeo cristianos”, indicó Milei, quien añadió: “La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la faz de la Tierra para que todos podamos prosperar”.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el Diputado español y Presidente de VOX, Santiago Abascal, en Madrid. pic.twitter.com/FZfqLukwtQ

Fue entonces cuando el libertario enfatizó que “el socialismo suena muy lindo, pero siempre termina horrorosamente mal”, para luego sentenciar: “Gracias al coraje de Trump, el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos”.

Milei lanzó esa definición después de llamar al jefe del gobierno español “el impresentable que tienen a cargo del poder” y acusarlo, junto a los demás presidentes socialistas, de “todos los problemas de montañas regulatorias tremendas” que imposibilitan “el crecimiento en Europa”.

“Como dijo mi amigo Daniel Lacalle (economista español), no estamos tan lejos de una Cuba libre”, continuó alineado Milei, quien recibió aplausos.

La agenda de Milei en Madrid

El jefe del Estado irrumpió en el escenario del foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha al ritmo de la canción “Panic Show” del grupo argentino La Renga y al grito de “viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos contra Sánchez.

En rigor, la de ayer no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos: en el mismo foro, en años anteriores, describió a Sánchez como “bandido” y llamó a su mujer “corrupta”.

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También recordó que, en 2024, en el Foro de Davos (Suiza), señaló que “occidente estaba en peligro” y que, en 2025, mostró que las agendas eran un “conjunto de políticas socialistas”, que “España padece todos los días” y que “siempre terminan horrorosamente mal”.

Asimismo, el jefe del Estado insistió en que la Argentina puede ser potencia mundial en 40 años “si sigue abrazando las ideas de la libertad”.

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Tras su discurso en el foro, Milei recibió una medalla en honor a Ludwig von Mises, histórico exponente de la Escuela Austríaca de Economía y uno de los ídolos intelectuales del presidente.

La distinción fue entregada por el economista alemán Philipp Bagus, también libertario y autor del libro “La era Milei”.

Previamente, el presidente se había reunido con el líder de Vox en España, Santiago Abascal, y el profesor universitario y economista Jesús Huerta de Soto.