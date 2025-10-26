La Capital | Política | Rosario

Euforia en el búnker libertario de Rosario tras los resultados de las elecciones

Romina Diez y Agustín Pellegrini ingresaron entre aplausos al comando de La Libertad Avanza, pero aún no hablaron con la prensa

26 de octubre 2025 · 20:16hs
Romina Diez y Agustin Pellegrini festejan en Rosario

Foto: Leo Vincenti / La Capital

Romina Diez y Agustin Pellegrini festejan en Rosario

El ambiente en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario estalló en euforia pasadas las 20, cuando comenzaron a circular los primeros datos extraoficiales. En medio de aplausos y cánticos, Romina Diez y Agustín Pellegrini ingresaron al salón principal del complejo Vista Río, sobre la costanera central, donde los militantes celebraban los primeros resultados.

Ambos dirigentes fueron recibidos con abrazos y euforia, mientras sonaban canciones libertarias y se multiplicaban los cánticos en apoyo al presidente Javier Milei.

Pellegrini, primer candidato a diputado por Santa Fe, y Diez, diputada nacional y referente del espacio, se mostraron sonrientes, pero decidieron no hacer declaraciones por el momento.

La Libertad Avanza, optimista

Desde la organización informaron que ambos hablarán más tarde, una vez difundidos los primeros datos oficiales. El comando libertario continuaba colmado de militantes, con un clima de celebración que crecía con el correr de los minutos.

“¡La casta tiene miedo!”, se escuchó entre los asistentes, que celebraban cada dato favorable que llegaba desde distintos distritos del país.

El comando libertario de Rosario es uno de los más concurridos del país, junto con los instalados en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La elección en Santa Fe es seguida con atención desde la Casa Rosada, donde el oficialismo busca consolidar su presencia legislativa tras los comicios de medio término.

Cómo llegó Agustín Pellegrini a este domingo electoral

Agustín Pellegrini encabezó la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe bajo una consigna clara: plebiscitar el modelo económico y político de Javier Milei a casi dos años de su llegada al poder. Con un perfil joven y presencia activa en redes sociales, se transformó en uno de los rostros de la militancia libertaria en el interior del país.

Durante la campaña, Pellegrini priorizó la figura presidencial por encima de la estructura partidaria y centró sus apariciones en los medios y plataformas digitales. La estrategia del espacio fue capitalizar el voto duro mileísta, apuntando a consolidar el núcleo libertario santafesino y a posicionar al presidente como “la única fuerza capaz de mantener el rumbo”.

>> Leer más: Agustín Pellegrini: "La visita del presidente Milei es un envión anímico muy grande para el domingo"

El candidato participó de actos multitudinarios en Rosario y Santa Fe capital, acompañado por funcionarios nacionales y referentes libertarios del entorno de Santiago Caputo. En su cierre de campaña, sostuvo que la elección “define si el cambio continúa o si vuelve la política del gasto y los privilegios”.

Con un armado todavía en construcción en la provincia, Pellegrini apostó a la visibilidad mediática y al respaldo del electorado más fiel al presidente. Su desempeño en las urnas marcaría el nivel real de anclaje territorial de La Libertad Avanza en Santa Fe.

Agustín Pellegrini y Romina Diez festejan el triunfo de La Libertad Avanza.

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

La Libertad Avanza domina el centro y sur de Santa Fe. El norte muestra un voto más repartido.

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Militantes de La Campora ya se encuentran en el bunker de Fuerza Patria

Clima de extrema cautela en el búnker de Fuerza Patria en Rosario

La Libertad Avanza sigue atentamente los resultados en Rosario 

Rosario, epicentro de los comicios en la provincia: gran expectativa en los búnkeres

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52% de los votos

Romina Diez: No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa

Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe
La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei
Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe
Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: Más transparente, ágil y termina con las trampas
Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más transparente, ágil y termina con las trampas"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste