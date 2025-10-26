Euforia en el búnker libertario de Rosario tras los resultados de las elecciones

Romina Diez y Agustín Pellegrini ingresaron entre aplausos al comando de La Libertad Avanza, pero aún no hablaron con la prensa

El ambiente en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario estalló en euforia pasadas las 20, cuando comenzaron a circular los primeros datos extraoficiales. En medio de aplausos y cánticos , Romina Diez y Agustín Pellegrini ingresaron al salón principal del complejo Vista Río, sobre la costanera central, donde los militantes celebraban los primeros resultados.

Ambos dirigentes fueron recibidos con abrazos y euforia, mientras sonaban canciones libertarias y se multiplicaban los cánticos en apoyo al presidente Javier Milei.

Pellegrini, primer candidato a diputado por Santa Fe, y Diez, diputada nacional y referente del espacio, se mostraron sonrientes, pero decidieron no hacer declaraciones por el momento.

Desde la organización informaron que ambos hablarán más tarde, una vez difundidos los primeros datos oficiales. El comando libertario continuaba colmado de militantes, con un clima de celebración que crecía con el correr de los minutos.

“¡La casta tiene miedo!”, se escuchó entre los asistentes, que celebraban cada dato favorable que llegaba desde distintos distritos del país.

El comando libertario de Rosario es uno de los más concurridos del país, junto con los instalados en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La elección en Santa Fe es seguida con atención desde la Casa Rosada, donde el oficialismo busca consolidar su presencia legislativa tras los comicios de medio término.

Cómo llegó Agustín Pellegrini a este domingo electoral

Agustín Pellegrini encabezó la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe bajo una consigna clara: plebiscitar el modelo económico y político de Javier Milei a casi dos años de su llegada al poder. Con un perfil joven y presencia activa en redes sociales, se transformó en uno de los rostros de la militancia libertaria en el interior del país.

Durante la campaña, Pellegrini priorizó la figura presidencial por encima de la estructura partidaria y centró sus apariciones en los medios y plataformas digitales. La estrategia del espacio fue capitalizar el voto duro mileísta, apuntando a consolidar el núcleo libertario santafesino y a posicionar al presidente como “la única fuerza capaz de mantener el rumbo”.

El candidato participó de actos multitudinarios en Rosario y Santa Fe capital, acompañado por funcionarios nacionales y referentes libertarios del entorno de Santiago Caputo. En su cierre de campaña, sostuvo que la elección “define si el cambio continúa o si vuelve la política del gasto y los privilegios”.

Con un armado todavía en construcción en la provincia, Pellegrini apostó a la visibilidad mediática y al respaldo del electorado más fiel al presidente. Su desempeño en las urnas marcaría el nivel real de anclaje territorial de La Libertad Avanza en Santa Fe.