Tras una ajustada derrota, Kicillof hizo un balance positivo: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

"El gobierno se equivoca si festeja este resultado", aseguró el gobernador. Además, remarcó que los números en Buenos Aires son favorables para el peronismo

26 de octubre 2025 · 23:44hs
A pesar de la derrota

A pesar de la derrota, el gobernador Axel Kicillof se mostró decididamente optimista

A pesar de la derrota por menos de un punto a la que se enfrentó Fuerza Patria este domingo en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof hizo un balance positivo. "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno", remarcó el dirigente.

Con el 98,83 por ciento del padrón escrutado, la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli, se impuso por 41,46% a 40,91% a la nómina de Fuerza Patria, liderada por Jorge Taiana.

"Agradezco al pueblo de la provincia de Buenos Aires por el ejemplo cívico que dimos. En toda la provincia se votó en paz", comenzó el gobernador. Luego, agradeció a todos los candidatos de Fuerza Patria, y no se olvidó de mencionar especificamente a Máximo Kirchner y a Sergio Tomás Massa.

Acto seguido, Kicillof hizo otra mención especial: "Quiero agradecer a alguien que debería estar acá, pero está injustamente presa: Cristina Fernández de Kircher". Además, agradeció a la militancia por "el trabajo, el esfuerzo, la comprensión y la generosidad".

Tras los agradecimientos, el gobernador Axel Kicillof habló de los resultados de los guarismos: "Sobre los resultados que hemos conocido la noche de hoy: son resultados muy ajustados, con una mínima diferencia del 0,5% en nuestra contra".

Sin importar el resultado, Kicillof se mostró más que optimista. "De los 15 diputados que teníamos para renovar, renovarlos a los 15 y uno más", enfatizó el dirigente peronista, haciendo un balance positivo, y agregó: "16 diputados de Fuerza Patria al Congreso, para defender nuestra convicciones, nuestras ideas y nuestra provincia de Buenos Aires".

"Se equivoca el gobierno si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con su modelo, pero también se equivoca al pasar por alto la enorme situación de sufrimiento que está atravesando nuestro pueblo", advirtió al oficialismo Axel Kicillof.

La sorpresiva victoria de LLA en provincia de Buenos Aires

Sin importar la polémica que se desató las últimas semanas por la escandalosa renuncia de José Luis Espert-imputado por lavado de dinero por sus vínculos con el empresario investigado por narcotráfico Fred Manchado-, LLA consolidó un sorpresivo -y ajustado- triunfo en la Provincia de Buenos Aires. Con el 97% de las mesas escrutadas, la lista a diputados nacionales del oficialismo, encabezada por Diego Santilli, se quedó con el 41,48% de los votos, mientras que Jorge Taiana por Fuerza Patria obtuvo el 40,88%.

El resultado fue reñido, pero hay que recordar en las elecciones legislativas provinciales del pasado 7 de septiembre, el peronismo le sacó casi 14 puntos de ventaja al oficialismo nacional en el territorio gobernado por Axel Kicillof.

Para LLA, los resultados de este domingo se alejan completamente de los guarismos de septiembre. La lista encabezada por Diego Santilli y Karina Celia Vázquez (alias "Karen Reichardt") se quedaría con 17 diputados, mientras que el peronismo, con Taiana y la referente del Frente Renovador María Jimena López, obtendría 16 lugares en la Cámar baja.

Vale recordar que se trata de la provincia con mayor cantidad de habitantes, por lo que sus votantes representan al 37,1% del padrón. En esta oportunidad, 35 bancas en la Cámara de Diputados se ponían en juego.

Otros candidatos: la izquierda tercera, Burlando cuarto y Randazzo quinto

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad hizo una buena elección, en relación a sus resultados históricos. La lista encabezada por Nicolás del Caño y Romina del Plá logró un 5,04% de los votos, lo que les permitió quedarse con dos bancas.

La gran decepción se la llevó Provincias Unidas. Con Florencio Randazzo a la cabeza, ex ministro del Interior y Transporte durante los mandatos de Cristina Fernández de Kircher, la alianza de gobernadores esperaba quedarse con el tercer lugar.

No obstante, Provincias Unidas solo obtuvo el 2,45% de los votos, lo que los dejó en el cuarto puesto, atrás del abogado mediático Fernando Burlando, quien encabezaba la lista Propuesta Federal, que se quedó con el 2,79%. Ninguna de las dos propuestas logró hacerse de una banca en Diputados.

