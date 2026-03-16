La curiosa racha que tiene Newell's ante Lanús luego de la pandemia

Newell's, que viene de capa caída en los últimos años, cosechó luego del Covid siete triunfos y una sola derrota ante Lanús.

Los futbolistas de Newell's festejan uno de los goles ante Lanús como visitante cuando jugaron allá en 2024.

Hay estadísticas en el fútbol que no se explican. Y de vez en cuando aparece alguna racha que no tiene nada que ver con la realidad actual. Este es el caso de Newell's contra Lanús. Los rojinegros, a pesar de no tener un buen presente en el último lustro dominaron ampliamente el historial ente los Granates.

Los números dicen que de los últimos ocho enfrentamientos entre Newell's y Lanús la Lepra cosechó 21 puntos sobre 24, ya que se impuso en siete oportunidades y cayó una sola vez.

Esta racha comenzó luego de la pandemia, en la Copa Maradona 2020. El 14 de noviembre de 2020, cuando todavía el torneo no se llamaba así, los rojinegros dirigidos por Frank Kudelka le ganaron 4 a 2 a Lanús como visitante con tantos de Fabricio Fontanini , Sebastián Palacios, Santiago Gentiletti y Maximiliano Rodríguez. Formó con: Ramiro Macagno; Facundo Nadalín, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti (70' Manuel Guanini) y Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Aníbal Moreno (85' Nicolás Castro), Sebastián Palacios y Maximiliano Rodríguez (80' Mauro Formica); Francisco González (80' Mateo Maccari) e Ignacio Scocco (70' Jerónimo Cacciabue).

En ese mismo, el 6 de diciembre de 2020, los de Kudelka volvieron a ganar, pero en el Coloso. Esta vez fue por 3 a 1 con tantos de Sebastián Palacios (2) y Mauro Formica y esta formación: Ramiro Macagno; Facundo Nadalín, Manuel Guanini, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández (69’ Enzo Cabrera), Pablo Pérez (90’ Aníbal Moreno) y Maximiliano Rodríguez (83’ Mauro Formica); Sebastián Palacios y Francisco González (83’ Alexis Rodríguez).

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El 2021 trajo otras dos victorias leprosas contra Lanús. El 12 de abril de ese año, en la novena fecha de la Copa Liga Profesional fue por 3 a 1 como visitante con dos goles de Jerónimo Cacciabue y uno de Jonathan Cristaldo. Los de Germán Burgos salieron a la cancha con: Alan Aguerre; Jerónimo Cacciabue, Manuel Capasso, Cristian Lema, Yonathan Cabral y Franco Negri (79' Juan Pablo Freytes); Alexis Rodríguez (70' Diego Calcaterra), Juan Sebastián Sforza, Pablo Pérez y Maximiliano Rodríguez (79' Enzo Cabrera); Jonathan Cristaldo (87' Misael Jaime).

Mientras que ya con Fernando Gamboa como DT, el 20 de setiembre de 2021, en fecha 12 de la Liga Profesional 2021, logró otro éxito en La Fortaleza al ganar por 2 a 1 con dos tantos de Nicolás Castro. Alistó a: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Mariano Bíttolo; Juan Sebastián Sforza, Julián Fernández (86' Guillermo Balzi), Maximiliano Comba (82' Jerónimo Cacciabue), Nicolás Castro (82' Jonathan Cristaldo) y Ramiro Sordo (57' Justo Giani); Ignacio Scocco.

La quinta victoria seguida de Newell's ante Lanús

Durante 2022, en la única vez que se vieron las caras, la Lepra sumó su quinto triunfo en fila versus Lanús. Fue el 17 de agosto de 2022 en el Parque con tantos de Franco Ortellado (en contra) y Guillermo Balzi. El conjunto de Javier Sanguinetti jugó con: El elenco de Kudelka formó con: Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Martín Luciano; Pablo Pérez (85’ Marcos Portillo), Juan Sebastián Sforza y Guillermo Balzi (53’ Genaro Rossi); Brian Aguirre (85’ Francisco González), Nazareno Fúnez y Ramiro Sordo (76’ Marco Campagnaro).

El 20 de mayo de 2023, por la fecha 17 de la Liga Profesional 2023, Newell's sufrió su única derrota contra el Granate luego de la pandemia. Fue por 1 a 0 como visitante. Los de Gabriel Heinze formaron con: Lucas Hoyos; Guillermo Ortiz, Willer Ditta, Facundo Mansilla (72' Bruno Pittón); Jherson Mosquera, Juan Sebastián Sforza (62' David Sotelo), Lisandro Montenegro, Marcos Portillo (62' Guillermo Balzi) y Ángelo Martino (62' Ramiro Sordo); Jeremías Pérez Tica y Djorkaeff Reasco (72' Jorge Recalde).

Tres meses más tarde, el 26 de agosto de 2023, los del Gringo Heinze se tomaron revancha ya que ganaron 1 a 0 en Rosario con gol de Cristian Lema (en contra) en el segundo capítulo de la Copa Liga Profesional 2023. Aquel día formó con: Lucas Hoyos; Armando Méndez (78’ Facundo Mansilla), Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Ramiro Sordo (78’ Ignacio Schor), Jorge Recalde (88’ Augusto Schott) y Brian Aguirre.

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Se vieron las caras por última vez en 2024

Los últimos dos enfrentamientos fueron en 2024, ya que el año pasado actuaron en zonas distintas, y Newell's se volvió a quedar con los duelos frente a Lanús.

El 30 de enero de 2024, por la segunda fecha de la Liga Profesional de ese año. los de Mauricio Larriera ganaron 2 a 0 en el Néstor Díaz Pérez con gritos de Brian Aguirre y Juan Ignacio Ramírez. Aquella noche jugó con: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Angelo Martino; Rodrigo Fernández Cedrés (68’ Jerónimo Cacciabue); Guillermo May, Franco Díaz (80’ Leonel Vangioni), Ever Banega (80’ Augusto Schott) y Brian Aguirre (80’ Giovani Chiaverano); Juan Ignacio Ramírez (65’ Ignacio Schor).

Mientras que el último partido se jugó en el Marcelo Bielsa, el 5 de octubre de 2024 (fecha 17 de la Liga Profesional) y Newell's, dirigido por Ricardo Lunari ganó 2 a 1 con tantos de Juan Ignacio Ramírez (penal) y Matko Miljevic. Formó con:

Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Ángelo Martino; Mateo Silvetti (86’ Giovani Chiaverano), Tomás Pérez, Juan Ignacio Méndez (ET Pablo Altamirano) y Horacio Gabriel Carabajal (ET Fernando Cardozo); Juan Manuel García (74’ Agustín Juárez) y Juan Ignacio Ramírez (64’ Matko Miljevic).