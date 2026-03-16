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Colectivos: en Rosario uno de cada 10 boletos ya se paga con medios digitales

A menos de un año de su implementación, el 12% de los viajes en Transporte Urbano de Pasajeros se abonan con QR, tarjetas de crédito o débito, o la Sube digital

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

16 de marzo 2026 · 06:30hs
La posibilidad de abonar el boleto con medios alternativos a la tarjeta Sube se implementó en Rosario a mediados de junio de 2025

La posibilidad de abonar el boleto con medios alternativos a la tarjeta Sube se implementó en Rosario a mediados de junio de 2025, como un modo de ampliar las posibilidades de acceso al sistema de colectivos.

Crece en Rosario el uso de medios digitales para pagar en colectivos, y uno de cada 10 boletos ya se abona de esa forma. En 2025, la Municipalidad incorporó nuevas formas de pago en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), que ya representan el 12% del total de viajes realizados en este servicio público. Códigos QR, tarjetas de crédito y débito, y la Sube digital son opciones cada vez más utilizadas.

La posibilidad de abonar el boleto con medios alternativos a la tarjeta Sube se implementó en Rosario a mediados de junio de 2025, como un modo de ampliar las posibilidades de acceso al sistema de colectivos, tanto para usuarios habituales, como eventuales.

>> Leer más: Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Opciones

Hoy se puede elegir entre múltiples formas de pago, lo que facilita el uso de este servicio. El usuario o usuaria ya no depende de ir a un lugar y cargar su tarjeta para poder viajar”, expresó la secretaria de Movilidad municipal, Nerina Manganelli.

La utilización de los medios digitales se mantuvo en alza desde entonces. Luego de algunos meses de menor impacto, manteniéndose alrededor del 1% del total de viajes, en el último trimestre del 2025 se observó un marcado incremento, alcanzando el 12% del total. Destacando que en el mes de diciembre, específicamente el día 25, se alcanzó un pico del 16%.

De este total, el 76% de los boletos fueron abonados a través de código QR, mediante las distintas aplicaciones que ofrecen esta opción. Las tarjetas de crédito y débito representaron un 17% y el 7% restante correspondió a la utilización de la Sube digital.

Durante el 2025, no solo incorporamos 130 unidades 0 kilómetro al sistema de transporte, sino que además ampliamos las formas de pago. En el 2026, redoblamos nuestros esfuerzos para continuar generando mejoras para los usuarios y usuarias”, agregó Manganelli.

Es importante aclarar, que la tarifa es la misma con todos los medios de pago, mientras que los beneficios nacionales o locales sólo pueden utilizarse a través de la tarjeta SUBE, en su versión física o digital.

>> Leer más: Récord histórico: las mujeres ya son el 12 % de los choferes de colectivos

Medios digitales

Los viajes en el Transporte Urbano de Pasajeros pueden abonarse con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard, teléfonos y relojes con tecnología NFC, y vía código QR en las aplicaciones adheridas.

El funcionamiento para el pago con débito o crédito es similar a la manera que se utiliza la tarjeta Sube: se apoya durante unos segundos la tarjeta en el validador hasta que se indique en la pantalla que el pago fue realizado.

Respecto al pago con código QR desde la app Sube o billeteras digitales, debe elegirse la opción 'Pagar con QR', apuntar el código de frente al lector que se encuentra en la parte inferior del validador y esperar que se confirme el pago.

Nuevos coches

El proceso de renovación que viene llevando adelante el municipio logró que en la actualidad aproximadamente el 22% de la flota sean coches 0 kilómetro, producto de la adquisición de 207 unidades adquiridas durante los últimos meses. En lo que va de 2026, se sumaron 20 colectivos.

En tanto, en 2025 se renovaron 7 líneas con 130 coches nuevos, distribuidos entre las líneas 107, 112, 131, 132, 134, 135, 142 y la K (con la reconversión de 15 trolebuses que permitieron sacar de servicio los modelos ´94). Por otra parte, otros 57 fueron adquiridos y puestos en servicio durante 2023.

Desde el municipio destacaron que el hecho de contar con nuevas unidades genera un salto cualitativo en el servicio porque disminuyen los inconvenientes técnicos y mecánicos, y garantizan el cumplimiento de los cuadros horarios y servicios planificados.

A su vez, anunciaron que al igual que los últimos años, tanto la empresa Movi Rosario como la Rosario Bus incorporarán más colectivos 0 kilómetro, eficientes, modernos y accesibles con la idea de que el servicio continúe su renovación.

A demanda

Por último, advirtieron que el área de Movilidad trabaja de forma permanente sobre los usos, comportamientos y solicitudes de quienes utilizan el servicio con el objetivo de incorporar refuerzos y realizar las modificaciones necesarias para mejorar el sistema de transporte urbano.

Por ejemplo, este domingo se realizó una modificación para hacer frente a la demanda del sistema de transporte, con el objetivo de facilitar tanto la llegada como el regreso de las personas que asistan al recital gratuito de Fito Páez en el Monumento Nacional a la Bandera. De 18 a 00 hubo un refuerzo de 20% más de coches en servicio.

En tanto, a partir del lunes 2 de marzo la Municipalidad sumó al TUP 180 coches con el objetivo de que el servicio pueda dar respuesta a la mayor demanda generada por el inicio del ciclo escolar 2026.

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