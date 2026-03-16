Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

El crimen sucedió el 6 de marzo en Larralde al 3200. La víctima agonizó en el Heca y murió el sábado. El agresor se entregó anoche en la seccional 19ª

Pedro Pérez fue atacado a puñaladas el 28 de febrero por su hijastro y murió el sábado pasado

Un hombre de 27 años, quien era buscado como presunto autor del homicidio de su padrastro ocurrido el 6 de marzo pasado en barrio Godoy , se presentó en las últimas horas del domingo en la Seccional 19ª de Policía.

Se trata de Brian Fabián M ., quien era requerido por la justicia como responsable del asesinato de Pedro Miguel Pérez. El crimen sucedió cuando la víctima dormía en su casa de Larralde al 3200 y fue atacada a cuchillazos.

Según fuentes policiales, Pérez quedó gravemente herido y pudo ser derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde finalmente falleció el último 13 de marzo.

De acuerdo con los testimonios recabados en los primeros pasos de la investigación, el hombre fallecido estaba en el dormitorio de su casa de barrio Godoy cuando pasada la una de la madrugada ingresó su hijastro y lo agredió sin mediar palabras con un cuchillo .

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Las heridas fueron tales que Pérez fue llevado al Heca donde permaneció internado en estado reservado hasta la tarde de este viernes, cuando se confirmó su deceso causa de las múltiples heridas.

El agresor se dio a la fuga por lo que el fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Segunda Rosario, solicitó un pedido de captura y medidas investigativas para su captura. Brian Fabián M. finalmente se presentó en la Seccional 19ª en la noche del sábado y quedó detenido a disposición de la justicia.