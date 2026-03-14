La Capital | Política | Manuel Adorni

Tras justificar su accionar, Adorni reconoció: "Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar"

El jefe de Gabinete volvió a hablar sobre la polémica con la delegación oficial en Nueva York. “Si pudiera volver atrás, mi mujer no se hubiera subido al avión”, aseguró

14 de marzo 2026 · 17:48hs
Manuel Adorni afirmó que hace las cosas bien y volvió a asegurar que su esposa fue invitada por Presidencia al viaje a Nueva York.

Manuel Adorni afirmó que "hace las cosas bien" y volvió a asegurar que su esposa fue invitada por Presidencia al viaje a Nueva York.

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, habló este sábado acerca de la polémica detonada por la presencia de su esposa en el avión presidencial que trasladó a la delegación oficial que participó en Estados Unidos del evento denominado Argentina Week con importantes empresarios. Al respecto, el funcionario admitió que “si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido” a la aeronave.

Durante una entrevista que concedió a Forbes en la sede del Consulado de la Argentina en Nueva York, Adorni dijo que Bettina Angeletti, su pareja, fue invitada por la Presidencia de la Nación y afirmó que su viaje no generó gastos para el Estado.

Se trata de un tema que alimenta un fuerte debate público y que ya provocó varios pedidos de informes de la oposición en el Congreso nacional.

“Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”, aseguró el jefe de Gabinete. Y agregó que la polémica lo llevó a atravesar “el momento más difícil” de su carrera política en función del impacto familiar y la repercusión mediática del caso.

En los últimos días se multiplicaron las imágenes de la pareja durante actividades oficiales en Nueva York, como también las de un vuelo privado que Adorni realizó hacia Punta del Este (Uruguay) durante el reciente feriado de carnaval.

No obstante, el funcionario defendió la legalidad de ambos viajes e hizo hincapié en que pagó personalmente su pasaje en el vuelo privado. También argumentó que su vínculo con Marcelo Grandio, el organizador del periplo, es de larga data y nada tiene que ver con el cargo que ostenta en el equipo del presidente Javier Milei.

La controversia fue in crescendo dada la vigencia de la ley 25.188 de ética pública, que restringe los beneficios para funcionarios. En ese contexto, diputados nacionales como los santafesinos Esteban Paulón (Provincias Unidas, PU) y Germán Martínez (Unión por la Patria, UP), solicitaron explicaciones sobre los gastos y el cumplimiento de las normas de transparencia.

El origen del "deslomarse"

Adorni, por su parte, también admitió que fue un error la utilización del término “deslomarse” cuando intentó explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial.

“Te genera angustia y bronca que uno hace las cosas bien, te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender. Sí, se da lo de las dos varas, pero no importa la magnitud: lo que está mal, está mal”, aseveró.

En esa línea, añadió: “Estoy tranquilo con los hechos. Pero dije una frase absolutamente desafortunada. Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”.

“Cuando dije la palabra «deslomado», se generó una sensación de rechazo que está perfecta, porque realmente estuvo mal. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo acá. Jamás estuvo en mi mente la mala intención”, continuó.

El respaldo de los Milei a Manuel Adorni

Por su parte, tanto el jefe de Estado como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al igual que los principales funcionarios del gabinete nacional, salieron a respaldar a Adorni.

>> Leer más: Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

“Hablé con todo el gabinete. Hablé mucho con el presidente y hablé muchísimo con Karina. Ellos, tal vez, entienden mejor que yo todo esto, el juego de los ataques y de la perversión, porque ellos lo vivieron incluso mucho antes de asumir”, enfatizó.

Acerca de la difusión del video en el que se lo ve abordando el vuelo en avión privado a Punta del Este, el funcionario indicó que existe “un sinfín de operaciones, una tras otra”, que buscan dañarlo.

Y lo atribuyó a una maniobra más amplia: “En este caso, seré un personaje secundario, seguramente en pos de dañar al presidente, a Karina o al gobierno en su conjunto. Fue todo premeditado”.

De inmediato, Adorni se refirió al momento en el que se difundieron las imágenes. “Evidentemente, tenían un video guardado de hace un mes, cuando fue mi viaje a Uruguay”, explicó.

Fue entonces cuando Adorni vinculó lo ocurrido a las jugadas políticas que rechaza. “Es parte de la mugre y de la mafia de una vieja política que no es compatible con nosotros”, sentenció.

>> Leer más: Un gobernador aliado cargó duramente contra Javier Milei: "La economía va a crujir este año"

Paralelamente, la diputada nacional Marcela Pagano se refirió al escándalo que envuelve al jefe de Gabinete y el viaje de su esposa a Nueva York, lo calificó de “corrupto” y confesó que “tiene los gastos de la tarjeta” del funcionario.

La legisladora del espacio Coherencia afirmó que ella posee los “gastos de tarjeta” de Adorni en su viaje y detalló los consumos que tuvo el funcionario.

Entre diciembre y enero, gastó 30 millones de pesos, cuando registra un ingreso bastante menor. Creo que ni siquiera llega a los $5 millones con otras cosas que pueda tener. El ingreso declarado fue en los dos meses (diciembre y enero) y en ese bimestre cobró $10 millones”, detalló.

Pagano denuncio al jefe de Gabinete por “enriquecimiento ilícito”, lo definió como “corrupto” y pidió, a su vez, que se investiguen los gastos que tuvo su pareja.

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