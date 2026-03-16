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¿El 23 de marzo es feriado o día no laborable?

Previo al feriado nacional del 24 de Marzo, habrá una jornada particular. Qué estableció el gobierno. El calendario completo de feriados en 2026

16 de marzo 2026 · 11:00hs
El feriado del martes 24 de marzo se acerca

El feriado del martes 24 de marzo se acerca

Luego de varias semanas desde el último feriado que hubo (Carnaval), muchos argentinos comienzan a revisar el calendario para planificar escapadas y aprovechar los próximas jornadas extra de descanso. En ese sentido, hay un feriado nacional muy cerca: el del martes 24 de marzo, por el Día de la Memoria.

Al feriado del martes 24, se le suma una día no laborable el lunes 23 de marzo. No obstante, la diferencia entre un feriado nacional radica en su obligatoriedad y en las condiciones laborales que aplican.

La diferencia entre un día no laborable y un feriado

Durante los feriados nacionales rigen las normas legales de descanso dominical, y los trabajadores que deban cumplir funciones tienen derecho a recibir un pago extra equivalente al doble de su jornada habitual, según lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo.

Un día no laborable, en cambio, no es obligatorio. Su implementación queda a discreción del empleador, quien puede decidir si otorga o no la jornada libre a sus empleados. Además, si un trabajador presta servicios en un día no laborable, no tiene derecho a percibir el pago adicional que corresponde a un feriado.

Esta distinción tiene implicaciones tanto para los empleados como para las empresas, ya que afecta la remuneración y las condiciones de trabajo en esas fechas.

Qué días serán feriado en Semana Santa 2026

Uno de los descansos más esperados del año será Semana Santa, que en 2026 llegará a comienzos de abril. Según el calendario oficial del Gobierno, la celebración religiosa se extenderá desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua).

La particularidad de este año es que coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, lo que generará un fin de semana prolongado de cuatro días.

En Argentina, el esquema de feriados durante la Semana Santa será el siguiente:

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional)

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional inamovible)

  • Domingo 5 de abril: Pascua

En otros años, el Jueves Santo suele ser considerado día no laborable, pero en 2026 coincidirá con el feriado nacional del 2 de abril, por lo que el descanso se extenderá desde el jueves hasta el domingo.

A diferencia de otras celebraciones, Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario.

La Iglesia Católica establece que se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por ese motivo, las fechas pueden variar entre fines de marzo y mediados de abril.

>> Leer más: Semana Santa: qué días no se debe consumir carne y por qué

El próximo feriado en Argentina

Antes de Semana Santa, el próximo feriado nacional será el 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar.

Se trata de un feriado inamovible. En 2026 caerá martes.

A través de la Resolución 164/2025, el Gobierno también estableció el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, quienes puedan adherirse a la medida tendrán un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo.

El calendario completo de feriados que restan en 2026

Mayo

  • Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

  • Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

  • Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17)

  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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