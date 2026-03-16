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Se licita una obra para el sistema de desagües y saneamiento en Rosario

Aseguran que es para darle una solución integral al Emisario Sur de la ciudad y mejorará el sistema de tratamiento de efluentes antes de su descarga en el río

16 de marzo 2026 · 18:41hs
La cuenca del Emisario Sur abarca gran parte de los sectores sur y oeste de Rosario.

La cuenca del Emisario Sur abarca gran parte de los sectores sur y oeste de Rosario.

En el marco del Plan de Renovación de Redes de Agua Potable y Cloacas 2024-2027, el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto a Aguas Santafesinas SA (ASSA), avanza con un programa integral de obras destinado a brindar una solución estructural al sistema del Emisario Sur de la ciudad de Rosario. Se trata de una intervención clave en materia de saneamiento y gestión de efluentes que beneficiará a una amplia zona urbana del sur y oeste de la ciudad.

El proyecto contempla tres etapas de ejecución. La primera ya se encuentra en marcha e incluye tareas de desmalezamiento, instalación de cerco perimetral y estudios de suelo en el área de intervención. Esta etapa inicial tiene un costo estimado de 78 millones de pesos y constituye el punto de partida para el desarrollo del plan de obras. Y este martes se abrirán los sobres con las ofertas económicas para la ejecución de la segunda etapa del plan de obras, a las 10.30, en el hall Central de la sede de ASSA en la ciudad de Rosario, Salta 1451.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto oficial de 6.857 millones de pesos, prevé la reconstrucción del tramo final del conducto pluvial del Emisario Sur, una infraestructura clave para el sistema de desagües de la ciudad, beneficiando a 32 mil vecinos.

Una mejora fundamental

El emisario Emisario Sur transporta al río Paraná los efluentes cloacales y el agua de lluvia de la zona comprendida entre bulevares Seguí y Avellaneda, y la avenida de Circunvalación, y durante tormentas intensas puede evacuar hasta 110 metros cúbicos de agua por segundo. El tramo final, ubicado a la altura de avenida Uriburu, colapsó en 2018 debido al deterioro de la antigua estructura metálica afectada por la corrosión.

El proyecto contempla la construcción de dos nuevos conductos rectangulares de hormigón armado, de aproximadamente 3 metros de alto por 5 metros de ancho y unos 550 metros de longitud, con una vida útil estimada superior a los 100 años. Además, se construirá una cámara vertedero que permitirá separar los líquidos pluviales de los efluentes cloacales y se incorporarán protecciones especiales en el punto de descarga al río Paraná. La obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

Última etapa

La tercera etapa del programa incluye la construcción de una estación de bombeo, una planta de tratamiento y un emisario subfluvial, para gestionar de manera adecuada los líquidos pluviocloacales provenientes de la cuenca del Emisario Sur, separando los efluentes cloacales y sometiéndolos a tratamiento antes de su descarga final.

El plan contempla, en términos generales, la separación de los líquidos provenientes del emisario en pluviales y cloacales, el transporte de los desagües pluviales, la conducción de los líquidos cloacales hacia una futura planta de tratamiento, el tratamiento de esos efluentes y su descarga final al río Paraná mediante un emisario subfluvial.

Este programa integral de obras busca avanzar en el saneamiento de toda la descarga del Emisario Sur, una intervención estratégica para mejorar la calidad ambiental del sistema hídrico y optimizar la infraestructura sanitaria de la ciudad.

La cuenca del Emisario Sur abarca gran parte de los sectores sur y oeste de Rosario, por lo que las obras impactarán de manera directa en un amplio número de habitantes, aportando beneficios no sólo en materia de saneamiento ambiental, sino también en términos sociales, urbanos y de calidad de vida.

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