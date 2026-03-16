El gobierno provincial mostró el impacto del aumento a los docentes: "Cumplimos nuestra palabra"

El ministro Goity presentó recibos de sueldo para detallar la recomposición salarial acordada en paritaria. Los incrementos ya se reflejan en los haberes

Recibos de sueldo en mano, la provincia mostró cómo impactó el aumento en los docentes

El gobierno de Santa Fe presentó este lunes detalles sobre la recomposición salarial a los docentes y exhibió recibos de sueldo para explicar cómo impactaron los incrementos acordados en paritaria. El ministro de Educación, José Goity , encabezó una conferencia de prensa en la que aseguró que la intención fue brindar “información precisa y transparente” frente a lo que definió como intentos de desinformación.

“Ahora que los docentes tienen los recibos sobre la mesa pueden ver la realidad. Cumplimos con nuestra palabra” , afirmó el funcionario al referirse a los haberes abonados durante marzo.

Durante la presentación, el gobierno provincial detalló el efecto de las planillas complementarias liquidadas de manera retroactiva para regularizar distintos conceptos salariales.

Como ejemplo, se tomó el caso de un maestro de grado con 25 horas semanales, que en febrero había percibido $1.018.344 sin los incrementos acordados , y que recibió luego una suma neta adicional cercana a $450.000 por los ajustes salariales.

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Goity sostuvo que la política salarial responde al objetivo de fortalecer el rol docente y mejorar las condiciones laborales en un contexto económico complejo.

“Tenemos la convicción de que la diferencia en educación la hacen los docentes en el aula, junto a equipos directivos comprometidos”, señaló.

Salario mínimo garantizado

Según detalló el funcionario, con los aumentos acordados ningún docente de la provincia cobrará menos de $1.320.000, cifra que puede alcanzar $1.430.000 con el adicional por asistencia.

El ministro reconoció la pérdida del poder adquisitivo del sector, pero remarcó que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro asumió el compromiso de recomponer los ingresos docentes pese a la caída de la recaudación y de los recursos coparticipables.

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Qué conceptos se pagaron

Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que las liquidaciones incluyeron:

retroactivos correspondientes a diciembre

diferencias del aguinaldo del segundo semestre

actualizaciones salariales de enero y febrero

mínimos garantizados establecidos en la negociación paritaria

Además, se incorporó el Fondo de capacitación provincial, destinado a fomentar la formación docente con acreditación mensual a lo largo del año.

En el caso de cargos jerárquicos, como supervisores y directores, se sumó un adicional vinculado a la responsabilidad de la función.

Transparencia y negociación paritaria

Desde el gobierno provincial remarcaron que todos los conceptos liquidados coinciden con lo acordado en la paritaria docente y destacaron la importancia de informar de manera clara la composición salarial.

“Nos parecía importante rendir cuentas porque se trata de un esfuerzo muy grande de la sociedad para reconocer la tarea de quienes sostienen el sistema educativo”, concluyó Martín.

La presentación se realizó en el marco de la tensa relación que atraviesan los gremios docentes y la provincias en el inicio del ciclo lectivo y con el objetivo de aportar datos concretos sobre la evolución de los ingresos en el ámbito educativo.