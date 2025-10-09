La Capital | Política | Espert

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

La Cámara de Diputados autorizó el miércoles, con 215 votos afirmativos, el registro y secuestro de bienes del diputado de La Libertad Avanza y excandidato a legislador en la alianza con el PRO

9 de octubre 2025 · 15:08hs
Foto: Archivo / La Capital.

Tras la aprobación en Diputados, este jueves allanaron la casa de José Luis Espert.

La Justicia allanó este jueves la casa y el despacho de José Luis Espert, en el marco de la investigación de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois a partir de los vínculos del legislador con el empresario Federico “Fred” Machado, bajo la lupa por narcotráfico en Estados Unidos.

Luego del pedido del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y de que la Cámara de Diputados aprobara el registro y secuestro de bienes de Espert, este jueves fueron allanadas la vivienda del legislador y también sus oficinas.

Vale recordar que la Justicia no puede registrar, allanar o secuestrar elementos de la casa o del despacho de un diputado o senador por la protección de los fueros que otorgan esos cargos.

Para allanar a un legislador, el Congreso debe aprobar el pedido de un juez de manera específica, como ocurrió con Espert.

De ese modo, este miércoles la Cámara de Diputados aprobó constituirse en comisión de investigación y también las medidas pedidas por Mirabelli con 215 votos afirmativos, 0 negativos y 3 abstenciones.

Espert pidió que la causa pase a Comodoro Py

Espert requirió que la causa que se tramita en San Isidro, en la que fue imputado por lavado de activos por la transferencia millonaria que le hizo Fred Machado, pase a la Justicia de Comodoro Py.

El economista también es investigado por los 36 vuelos que realizó en los aviones de Machado, cuya extradición a Estados Unidos fue confirmada por la Corte Suprema. La investigación original era más amplia, por lavado de activos en el marco de la campaña presidencial de 2019, pero luego se avanzó sobre los vuelos.

La causa de los vuelos la lleva adelante el juez Martínez de Giorgi, mientras que la investigación por la transferencia de 200 mil dólares está a cargo de Mirabelli.

Oficiales ingresan al domicilio de Espert en Beccar.

Oficiales ingresan al domicilio de Espert en Beccar.

En esta última causa Espert fue imputado por el fiscal Federico Domínguez y Mirabelli ya pidió medidas contra el diputado libertario relacionadas con sus bienes y cuentas bancarias.

En ese marco, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles a la noche el pedido Mirabelli para realizar medidas contra Espert.

Espert imputado y con licencia en Diputados

Espert pidió hacer uso de licencia en su cargo hasta el 8 de diciembre próximo, aunque seguirá cobrando la dieta ya que no solicitó la renuncia al goce de sueldo. En la solicitud presentada ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el legislador manifestó que el cese de actividades será “por motivos particulares”.

La licencia del economista libertario se produce en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario Machado, escándalo por el cual renunció a la candidatura a diputado nacional de cara a las próximas elecciones legislativas y también a su cargo como titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Fue Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, quien inició una investigación contra Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de la denuncia presentada por Grabois, candidato de Fuerza Patria (FP).

Despacho de Espert en Diputados.

Despacho de Espert en Diputados.

La investigación está vinculada con los 200.000 dólares que Espert cobró, en 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico, y que Estados Unidos pidió su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.

La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Este de Texas, Estados Unidos”.

Por su parte, Grabois solicitó que, paralelamente, se investigue si los movimientos de esos fondos “se corresponden con una maniobra de lavado de activos”.

Espert insiste en su inocencia y denuncia una “operación política”. Lo cierto es que su futuro inmediato estará marcado por los tribunales y el desenlace de un expediente que amenaza con tener derivaciones políticas imprevisibles.

