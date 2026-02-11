La Capital | Economía | Banco Central

El Banco Central compró u$s 214 millones, el monto más importante en 11 meses

Movimiento en las reservas. El Banco Central acumuló en lo que va del mes u$s1.906 millones y estiró la racha compradora en un escenario de marcada oferta de divisas y dólar en baja

11 de febrero 2026 · 19:51hs
El impacto de las compras de este miércoles fue limitado sobre las reservas brutas

El impacto de las compras de este miércoles fue limitado sobre las reservas brutas, que crecieron apenas u$s75 millones, hasta los u$s45.305 millones.

El Banco Central (BCRA) volvió a intervenir con fuerza en el mercado oficial y concretó durante la rueda de ayer una compra neta de u$s214 millones, el monto diario más elevado en los últimos 11 meses.

Con este resultado, la autoridad monetaria acumuló en lo que va del mes u$s1.906 millones y estiró la racha compradora en un escenario de marcada oferta de divisas y dólar en baja.

De esta forma, superó el saldo neto positivo registrado el 14 de enero pasado, cuando había adquirido u$s187 millones, que hasta este miércoles era la intervención diaria más importante del año. Para encontrar un monto superior hay que remontarse al 11 de marzo de 2025, cuando el BCRA compró u$s268 millones, en la antesala de una racha muy negativa de ventas que se profundizó en los días previos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el impacto de las compras del miércoles fue limitado sobre las reservas brutas, que crecieron apenas u$s75 millones, hasta los u$s45.305 millones.

El dólar oficial

En paralelo, el dólar oficial mayorista anotó su quinta caída consecutiva y cerró en $1.400, tras retroceder otros $6 en la rueda. Se trata de un nuevo mínimo en casi tres meses.

Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria ($1.581,83) se amplió al 13%, el mayor nivel desde el 19 de agosto. El dato confirma que la oferta de divisas sigue imponiéndose sobre la demanda en el mercado oficial, en un contexto donde además varias monedas de la región muestran apreciaciones frente al dólar.

En el Banco Nación, la cotización minorista bajó $5 hasta los $1.420 para la venta, quedando por debajo del dólar blue, que rebotó a $1.435.

Central lo hizo fácil frente a Sportivo Belgrano y avanzó de fase en Copa Argentina
Central lo hizo fácil frente a Sportivo Belgrano y avanzó de fase en Copa Argentina

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo
Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural