Falleció Sandra Mendoza, exdiputada y exesposa de Capitanich: las redes se llenaron de sus clips virales

Con una personolidad desopilante, la referente del PJ chaqueño dejó momentos para el recuerdo en el Congreso. La despidieron desde Lilita Carrió hasta Cristina Kirchner

La exdiputada nacional Sandra Mendoza falleció este miércoles, a sus 62 años. Además de ser legisladora, Mendoza era una de las referentes claves del Partido Justicialista (PJ) chaqueño . En cuanto a su vida personal, estuvo casada con Jorge "Coqui" Capinatich , exgobernador de Chaco, por casi dos décadas, y juntos tuvieron dos hijas, Guillermina y Jorgelina.

"Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia" , expresaron desde el PJ chaqueño.

Según trascendió, Mendoza f alleció en una clínica porteñ a, tras pasar varios días i nternada en terapia intensiva. La legisladora atravesó un deterioro en su salud vinculado a complicaciones derivadas de una diabetes severa que se había agravado en los últimos meses.

Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. pic.twitter.com/fyyBKq4YYl

En particular, la carrera política de Mendoza comenzó luego de ser designada como ministra de Salud de la provincia de Chaco en el año 2007, durante el primer mandato de Capitanich. Luego, en 2009 fue electa diputada nacional por el PJ y permaneció en el Congreso hasta el 2017.

sandra mendoza diciendo hola como les va a ustedes pic.twitter.com/ZO0lesE7am — argentina reacts (@argentinareacts) January 27, 2026

En el Congreso, Mendoza es recordada por su estilo combativo, pero, sobretodo, por su personalidad desopilante. Su paso por la Cámara de Diputados dejó varios clips virales que este miércoles, tras conocerse la triste noticia, comenzaron a recircular en redes.

Se fue Sandra y además de todo nos dejó un memazo. pic.twitter.com/w3DdiPQFPT — Sil Vina Cibrián Campoy (@basta_me_voy) February 11, 2026

La despedida a Sandra Mendoza y el minuto de silencio en el Congreso

El fallecimiento de Sandra Mendoza impactó en todo el arco político. Por su personalidad y firmes convicciones, la exlegisladora era queriada por un número de figuras de la política, sin importar el color partidario. La despidieron desde Lilita Carrió hasta Cristina Fernández de Kirchner.

Sandra Mendoza que pena despedirte querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 11, 2026

"Sandra Mendoza qué pena despedirte querida amiga, no estabas loca, eras una excelente profesional y mejor persona", escribió Carrió este miércoles en su cuenta de la red social X, ex Twitter.

Por su parte, Cristina Kirchner también le dedicó una sentida despedida a la exlegisladora en redes: "Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia".

La noticia de su fallecimiento llegó este miércoles al Congreso en medio de la sesión por la reforma laboral. Fue la senadora peronista Juliana Di Tullio quien interrumpió la jornada para solicitar un minuto de silencio en su honor.