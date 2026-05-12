La vicepresidenta Villarruel volvió a desmarcarse del gobierno de Milei

“Las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos”, sostuvo en redes sociales al pronunciarse sobre el 120° aniversario de la inauguración del Palacio del Congreso

La vicepresidenta Victoria Villarruel instó este martes a "fortalecer la República" y reivindicó el diálogo en el Congreso ya que, sostuvo, "es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional" .

La titular del Senado de la Nación dejó su mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X en el marco del aniversario número 120 de la inauguración del Palacio del Congreso.

Al respecto, también expresó que “es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos” .

De ese modo, la dirigente volvió a diferenciarse del gobierno que integra, en medio de su alejamiento del oficialismo que lidera el presidente Javier Milei .

“Honrar este legado no es una opción, es un deber”, añadió, para luego resaltar: “Defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron”.

Días atrás, la vicepresidenta había vuelto a enviar un mensaje irónico a la Casa Rosada con una publicación en redes sociales.

En esta oportunidad, le respondió a un usuario de X que había afirmado: "Aún nadie me señaló la traición de Villarruel".

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La titular del Senado respondió el mensaje y asestó una estocada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Sigo esperando saber cuál es la traición. Ni una prueba ni un indicio más que palabrerío estéril. Mientras tanto, todos los días tenemos 'cascadas' de noticias y hechos... Raro", ironizó Villarruel.