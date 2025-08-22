La Capital | Política | Cristina Kirchner

Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

La exmandataria denunció a través de un extenso posteo en su cuenta de X un presunto esquema de cobro de coimas

22 de agosto 2025 · 15:31hs
La expresidenta lanzó este viernes una dura acusación contra Milei.

AP Foto/Natacha Pisarenko.

La expresidenta lanzó este viernes una dura acusación contra Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el jefe del Estado, Javier Milei, al denunciar a través de un extenso posteo en su cuenta de X un presunto esquema de cobro de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que involucró directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Hernán "Lule" Menem.

En un mensaje titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la exmandataria rememoró el argumento judicial utilizado para condenarla en la causa por la obra pública y señaló que, de aplicarse el mismo criterio, el actual presidente debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de retornos por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1958861778130964540&partner=&hide_thread=false

Qué dijo Cristina sobre el escándalo en Discapacidad

“Las coimas del 3 % que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados, y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió CFK.

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmaba haber informado personalmente al presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano.

>> Leer más: Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y, hermano, ¡no hiciste nada!”, acusó la ex jefa del Estado.

Según el posteo, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es la Suizo Argentina SA, cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por Cristina con el expresidente Mauricio Macri, a quien mencionó como “su amigo personal”.

spagnuolo.webp

La estocada de Cristina

“Todo tiene que ver con todo”, resaltó la expresidenta, que también aludió a un presunto vínculo del dispositivo de corrupción con antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte de la operatoria.

Por último, apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”.

“Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como partido…”, concluyó su mensaje.

Noticias relacionadas
Presidencia de la comisión de Poder Judicial de la reforma constitucional.

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Santa Fe está en medio del proceso de reforma constitucional.

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento de las universidades públicas movilizó a toda la comunidad educativa. 

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Sí a la ley de financiamiento universitario. La Cámara de Senadores en la sesión presidida por Victoria Villarruel 

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Lo último

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Un preso de Piñero fue imputado como instigador del ataque a un colectivo del Servicio Penitenciario. También fueron acusados los gatilleros

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Ovación
Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito
OVACIÓN

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Un ex-Newells es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

Policiales
Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

La Ciudad
Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor