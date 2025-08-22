Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

La exmandataria denunció a través de un extenso posteo en su cuenta de X un presunto esquema de cobro de coimas

La expresidenta Cristina Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el jefe del Estado, Javier Milei , al denunciar a través de un extenso posteo en su cuenta de X un presunto esquema de cobro de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que involucró directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Hernán "Lule" Menem .

En un mensaje titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?” , la exmandataria rememoró el argumento judicial utilizado para condenarla en la causa por la obra pública y señaló que, de aplicarse el mismo criterio, el actual presidente debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de retornos por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad .

“Las coimas del 3 % que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados, y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal” , escribió CFK.

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”. Bueno… dejame…

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmaba haber informado personalmente al presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano .

>> Leer más: Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de audios con denuncias por corrupción

“Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y, hermano, ¡no hiciste nada!”, acusó la ex jefa del Estado.

Según el posteo, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es la Suizo Argentina SA, cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por Cristina con el expresidente Mauricio Macri, a quien mencionó como “su amigo personal”.

spagnuolo.webp

La estocada de Cristina

“Todo tiene que ver con todo”, resaltó la expresidenta, que también aludió a un presunto vínculo del dispositivo de corrupción con antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte de la operatoria.

Por último, apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”.

“Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como partido…”, concluyó su mensaje.