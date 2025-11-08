El flamante jefe de Gabinete nacional habló sobre las negociaciones por las reformas que impulsa la Casa Rosada

Adorni y Santilli abrieron el viernes otra ronda de diálogo con gobernadores. Primero recibieron al chubutense Ignacio Torres (foto) y luego al catamarqueño Raúl Jalil.

En medio de las negociaciones por las reformas de segunda generación que impulsa la Casa Rosada , el nuevo jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni , aseguró que “hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar” con las iniciativas de la gestión de Javier Milei.

Adorni se pronunció así en la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco de los festejos por los 160 años de la entidad . Asistió al predio junto a un equipo de funcionarios en representación de Milei, quien se encontraba en viaje hacia Bolivia por la asunción de Rodrigo Paz Pereira como presidente.

En ese marco, Adorni afirmó que “hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gestión con el objetivo fijo en lograrlo”. Y agregó: “Creemos en el mérito y en la iniciativa privada, en el trabajo honesto como camino de acceso social” .

Para finalizar, sentenció: “Creemos en aquellos que invierten a pesar del riesgo , no sólo climático sino también de un Estado que durante muchos años los ahogó en impuestos y les cambió permanentemente las reglas de juego”.

Del evento participaron también el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem; el ministro de Defensa, Luis Petri; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el designado titular de Interior, Diego Santilli. Y estuvieron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

En el mismo evento, Adorni anunció que la prórroga de la emergencia por las inundaciones será hasta febrero de 2026, para las zonas afectadas de Buenos Aires durante este año.

Este viernes, Adorni y Santilli (presentó su renuncia como diputado nacional, por lo que quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior) habían recibido en la Rosada a Torres y a su par de Catamarca, Raúl Jalil.

Según consignó el Ejecutivo nacional, los mandatarios provinciales “presentaron sus agendas y coincidieron en la importancia de avanzar en el presupuesto 2026 y en los cambios estructurales que el país necesita: modernización laboral, reforma tributaria y nuevo Código Penal”.

Tiempo de balance

Por su parte, Adorni también difundió este sábado, a través de su cuenta en la red social X, un detallado resumen de las acciones y resultados que, según la perspectiva oficial, marcaron la semana en el país.

El funcionario sintetizó diversos temas, incluyendo aumentos salariales, asistencia agropecuaria, crecimiento en exportaciones y la presentación de nuevas inversiones.

Entre las novedades destacadas por Adorni, se registró el “aumento salarial del 61% para el personal de salud del Hospital Garrahan”. En el ámbito agropecuario, reiteró que se extenderá la emergencia por las inundaciones “en las localidades bonaerenses de Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué hasta el 28 de febrero de 2026”. Esa medida se complementará con el aporte de “más de un millón de litros de gasoil para apoyar a los productores”.

En cuanto a indicadores económicos, se subrayó que “crecieron 21% las exportaciones agroindustriales, el mejor desempeño para un septiembre en cuatro años”.

A ese dato se sumó que “aumentaron 16,9% las ventas de vehículos 0 km en octubre respecto del mismo mes de 2024”.

Asimismo, el posteo mencionó que “se eliminaron 973 regulaciones obsoletas que le devuelven la libertad a la industria del vino” y reiteró la llegada del “noveno proyecto Rigi, un nuevo puerto en Santa Fe (Timbúes) con una inversión de 277 millones de dólares”.

En materia de seguridad, el informe señaló que “bajaron 38 por ciento los secuestros extorsivos en el promedio anual de casos”.

Por último, Adorni señaló que la cartera de Capital Humano anunció una acción relacionada con asignaciones (pedirá las sumas indebidamente percibidas por la expresidenta Cristina Kirchner en concepto de asignaciones vitalicias) y destacó la agenda desplegada por Milei en su nueva gira por Estados Unidos.