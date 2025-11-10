El peronismo de Santa Fe, alergizado

La derrota a 12 puntos de La Libertad Avanza pone en discusión qué le falta al espacio para pegar el salto y competir en 2027. Pase de facturas a mano

Al peronismo de Santa Fe le volvió la alergia. No es el clima primaveral y sus pólenes sino lo que pasó en las urnas. Tras las elecciones nacionales que lo tenía hasta último momento como uno de los posibles ganadores, la derrota a 12 puntos de La Libertad Avanza (LLA) le dio un golpe de realidad. Pero, además, volvió a sumergir a los heterogéneos espacios políticos en las diferencias de piel, solo aplacadas transitoriamente durante la campaña. En búsqueda de la reconstrucción.

Hasta los últimos días previos a los comicios confiaban en que podían ganar. Primero pronosticaban un escenario ajustado de tercios con una leve ventaja; luego los datos le decían que se cortaban con LLA, pero en los últimos días no crecieron y sí los libertarios. Los 28 puntos obtenidos por la lista encabezada por Caren Tepp volvieron a arrojar la pregunta si eso es lo máximo que puede dar el peronismo.

Juran que es el piso ya que, desde 2011, oscilan entre los 28 y los 31. Pero, para pelear en 2027 y de piso tener 35 puntos, debe haber ajustes, varios, e indagar más. Trabajar una unidad “planificada y ordenada” , repiten como tantas otras veces algunos; trabajar una unidad “con los que no estuvieron” , dicen otros. De ese último comentario dan el ejemplo del sector de Omar Perotti y no dejan de pasar alguna factura. “No compitió en las convencionales y 48 horas antes quiso participar. No es así, tiene que servir de ejemplo”, afirman.

En el fondo parece haber el mismo fin sobre la unidad. El problema son los matices que pueden agrandarse hasta ser inmanejables, como ya ocurrió, y hubo muchos jugando por afuera. Hay dos ideas dando vueltas en el peronismo, ambas tamizadas por un sabor a que no alcanza.

fuerza patria Oscar "Cachi" Martínez (a la izquierda) y Caren Tepp, en el acto posterior a las elecciones del 26 de octubre. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.

Por un lado, los que afirman que la renovación llegó para quedarse, sobre todo con el ingreso de Ciudad Futura. “Ya arrancó la renovación. No es de nombres sino de forma. Sobre todo para ser los interlocutores con los jóvenes. No es censurar a nadie sino buscar nuevas formas e interlocutores. Empezar a instalar en los departamentos nuevas candidaturas”, se envalentonan.

Pero eso lleva a la otra idea que hay en el espacio peronista más tradicional: pisar un poquito la pelota y mirar la jugada. Pasado en limpio: lo progresista no sirvió como se esperaba y se terminó con los votos históricos.

"Caren terminó con los votos del peronismo, no le busquen la vuelta", dicen. En esa línea, hay otra máxima que se repite: encabezara quien encabezara, Fuerza Patria (FP) no bajaba de los 27 ni pasaba los 30 puntos. "Algunos viejos revalidaron y otros jóvenes no", se defienden.

En el medio advierten que la combinación de los perfiles es lo que potencia al peronismo y que hay que salir del falso dilema: lo nuevo o lo viejo. Ni dejarse atropellar por el colectivo renovador ni anclarse en lo de siempre. Son los dos y algunos elementos más. "No hay que ir justificando en función de los caprichos o la voluntad personal o del sector. Hay que leer los datos, los resultados y en función de eso ver qué falta, porque claramente falta para dar un salto", explican en el peronismo rosarino.

Por el lado de Activemos, el sello de Marcelo Lewandowski que finalmente compitió por afuera en las convencionales, diagnostican algo similar. "Los que crean que ya está resuelto y que este es el camino, están totalmente equivocados. Habrá que ver cuál es la mejor alternativa, pero si creen que esto ya está ordenado, no aciertan", sostienen. Y piden que el partido escuche a todos y abra las puertas a un debate.

De hecho, el sábado próximo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia encabezarán un encuentro provincial partidario en el camping UOM de Soldini, bajo el sugerente título "Desafíos para la reconstrucción del peronismo".

"Es ahora, nuevo peronismo", remata el llamado. En tanto, el justicialismo departamental rosarino puede convocar a un encuentro en algunas semanas. Todo se empieza a mover.

Hoy no les alcanza para la Gobernación en 2027. El peronismo está alergizado y quiere reponerse antes de pescarse una gripe. El desafío parece ser integrar un espacio de modo armonioso para entonces, no apurarlo vuelta y vuelta por lo electoral.

También una transición a un espacio reacondicionado que contenga la renovación y la experiencia, pero le falta algo más. ¿Qué es eso que le falta para conectar con una porción que se le escurre, incluso hacia el mileísmo? No lo saben, lo quieren saber porque sino se ven en el tramo 28/31 una vez más en 2027.