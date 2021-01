Caso Cambiaso y Pereyra Rossi: la Cámara rosarina debe expedirse sobre la detención de un imputado

Apodado como el Chuly, el militar retirado es un empresario de la seguridad que brinda charlas, es consultado por los medios de comunicación y preside en la ciudad una asociación cultural sanmartiana, con la cual organiza periódicamente un cruce a mula de los Andes para homenajear la gesta del Libertador. Pero, en los años del terrorismo de Estado, Rodríguez ofició como jefe de la segunda sección del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.

El magistrado de San Nicolás dictó desde 2012 tres resoluciones que favorecen la situación de Rodríguez en esta causa de lesa humanidad. Todas esas decisiones fueron apeladas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas, y revocadas por las distintas composiciones que tuvo la Cámara Federal de Rosario.

“Es muy difícil para nosotros entender toda la creatividad procesal que se pone en juego para impedir que se cumplan las resoluciones judiciales contra el imputado y mucho más difícil debe ser para los familiares de las víctimas que reclaman justicia desde hace años”, señaló Villate.

>> Leer más: Perpetua para Patti y otros tres represores por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal afirman que la orden de detención contra Rodríguez está firme desde 2013 por una resolución dictada por la Cámara.

Sin embargo, Villafuerte Ruzo se niega a ejecutar la detención de este militar retirado devenido en un empresario del rubro de seguridad, en función de recursos de quejas presentados ante Casación por la condena que recibió en 2016 el ex comisario Luis Patti por los asesinatos de Cambiaso y Pereyra Rossi, que aún no está firme.

Además de Patti, el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó al ex policía bonaerense Amadeo Spataro, al ex jefe del Destacamento de Inteligencia 121 Pascual Guerrieri y a Luis Américo Muñoz. En ese fallo resultaron absueltos el último dictador Reynaldo Bignone y los ex militares y ex personales civiles de inteligencia (PCI) Juan Cabrera, Ariel López, Walter Pagano, Rodolfo Rodríguez y Carlos Sfulcini.

No obstante, Villafuerte Ruzo interpretó que Rodríguez debía ser investigado en otro tramo de la causa, y que su situación era similar a la de los absueltos, sin tener en consideración la responsabilidad que Rodríguez ejercía como jefe de la sección segunda del destacamento 121.

En función de esas absoluciones, el magistrado federal de San Nicolás se negó en dos ocasiones a investigar a Rodríguez pero, en 2018, la Cámara Federal de Rosario consideró que debía seguir procesado.

El 2019, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral y público de esta causa y, hasta el momento, Villafuerte Ruzo no se expidió.

En la audiencia también se analizó la situación del ex agente de inteligencia Eduardo Ruben Alcuri, imputado en la causa y que estuvo prófugo durante años, hasta que Villafuerte Ruzo lo eximió de prisión con los mismos criterios que aplicó para Rodríguez.

“Consideramos que Alcuri debe estar detenido. Hay declaraciones que lo comprometen y sin embargo nunca fue llamado a prestar declaración en esta causa por el juez”, sostuvo Murray.

"Un enfrentamiento", la versión oficial

Cambiaso y Pereyra Rossi habían integrado en los años '70 las filas de la organización Montoneros y en 1983 se habían sumado a la agrupación Intransigencia y Liberación que lideraba el dirigente Vicente Leónidas Saadi. El 14 de mayo, ambos se encontraban en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, donde fueron secuestrados por un grupo que integraban los policías bonaerenses Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez y, tres días más tarde, los cuerpos de los militantes aparecieron baleados y con signos de torturas en un descampado de Zárate.

La versión policial fue que las muertes habían sido producto de un enfrentamiento, algo que no impidió la detención de los uniformados por el crimen y que conmocionó a la opinión pública cuando la dictadura militar se encontraba en retirada.

No obstante, en noviembre de 1983 los acusados quedaron absueltos por los jueces de la dictadura y el caso recién se reactivó en 2004, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, por iniciativa de las querella y el fiscal Murray.

La investigación se amplió más allá de la responsabilidad de los policías y abarcó el rol que tuvieron en el hecho los integrantes de la inteligencia del Ejército con estos asesinatos.

En 2016, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario emitió una sentencia que no alcanzó a Rodríguez y Alcuri, que aún siguen imputados mientras se demora la realización de un juicio oral, una situación sobre la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario deberá expedirse.