Carrió aseguró que Fernández será condenado y que Néstor Kirchner golpeaba a funcionarios

"Si me dijeras que yo acá traigo 14 hombres para acostarse conmigo todas las noches, entonces me vas a decir que eso hace a la función pública y es un delito porque estás haciendo un uso... Eso no pertenece a tu vida privada" , ejemplificó la exdiputada.

Para Carrió, Fernández va a ser "condenado" y puso en duda la relación que tenía con Yanez antes de asumir el 10 de diciembre de 2019: "Ni siquiera se sabía si era su mujer cuando llegó a la Presidencia. Se hablaba que había otras postulantes".

Néstor Kirchner

Además, cargó contra el expresidente Néstor Kirchner (quien murió en 2010). "Golpeaba a sus funcionarios. ¿Eso no es violencia? Aunque no sea de género. Le pegaban a los funcionarios, está en todos los diarios. No hay constancia pública, pero sí he visto cosas de las que no voy a hablar", aseveró.

Consultada sobre Unión por la Patria (UP) y su reacción frente al caso Fernández-Yañez, sentenció: "Esa es la forma que quieren exorcizar a Cristina (Kirchner)".