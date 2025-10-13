Pellegrini: "Caren Tepp llama a perseguir y atacar a los hombres sólo por ser hombres"

Por Hernán Cabrera Ovación Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

Ovación El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Ovación La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

La Ciudad Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Economía Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Información General El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

La Región Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Por Gonzalo Santamaría La Ciudad Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La Ciudad La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Policiales Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Por Nicolás Maggi La Ciudad Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

La Ciudad Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

La Ciudad Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Política Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Política Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

La Ciudad Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Por Gonzalo Santamaría La Ciudad Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

La Ciudad Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026