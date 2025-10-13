Pellegrini: "Caren Tepp llama a perseguir y atacar a los hombres sólo por ser hombres"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Agustín Pellegrini, cruzó a Caren Tepp. "Qué peligroso es su discurso de odio contra los hombres por el solo hecho de ser hombres”, afirmó.
El candidato a diputado nacional por Santa Fe advirtió los peligros del discurso de odio de la candidata kirchnerista. “El camino es la igualdad ante la ley”, dijo
El vicepresidente del partido libertario en Santa Fe señaló que la concejala lleva a Agustín Rossi en su lista para diputados nacionales. A continuación indicó que la dirigente mantuvo una reunión de corte feminista, donde dijo que ellas no son las mujeres de nadie y son las que deben enfrentar la crueldad de los gobiernos autoritarios.
“Qué peligroso este discurso de odio, incitando a perseguir y atacar a los hombres sólo por ser hombres. El camino es la igualdad ante la ley, protegiendo a todos los argentinos de bien”, dijo el candidato de Javier Milei en la provincia.
Para terminar, Pellegrini dejó un claro mensaje de cara al 26 de octubre: "Los santafesinos deberían tener cuidado con que se instale este relato otra vez. La sociedad se construye entre mujeres y hombres unidos; como parejas, amigos, compañeros, socios. Nosotros no vamos a fomentar nunca una guerra entre géneros".
