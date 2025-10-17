La Capital | Policiales | balacera

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron las vías de comunicación oficiales a las que podrán aportarse datos y especificaciones

17 de octubre 2025 · 21:10hs
El gobierno provincial busca dar con los autores intelectuales y materiales de la balacera contra el Heca.

Leonardo Vincenti / La Capital

El gobierno provincial busca dar con los autores intelectuales y materiales de la balacera contra el Heca.

El gobierno provincial ofrece una recompensa de 12 millones de pesos a quienes brinden información para dar con los autores materiales e intelectuales de la balacera perpetrada este jueves a la tarde contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Fuentes oficiales indicaron a La Capital este viernes por la mañana que funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad ultimaban detalles administrativos con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para definir el monto de la recompensa y detalles de su implimentación. Sobre la tarde de este viernes, desde el gobierno provincial indicaron que la suma de la recompensa será de 12 millones de pesos.

Desde el gobierno señalaron que la recompensa será para quien "aporte información que permita identificar a los autores de la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en Rosario".

"Mientras se desarrolla la investigación sobre el hecho, el gobierno de Santa Fe, con el Ministerio Público de la Acusación, comunicaron que está disponible una recompensa por 12 millones de pesos para aquellas personas que puedan brindar información que ayuden a identificar a los autores de los disparos contra el Heca de este jueves por la tarde", indicaron.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Desde el gobierno provincial resaltaron que quienes posean información al respecto pueden comunicarse a la Central de Emergencia 911 o al mail [email protected].

Cómo fue el ataque al Heca

El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del Heca, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad. Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Esta no es la primera vez que el Heca sufre una balacera. El 13 de diciembre de 2023 hubo un hecho similar.

Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas.

Noticias relacionadas
Dylan Cantero fue trasladado al Heca

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

La balacera ocurrió cerca del cruce de Necochea y Presidente Quintana.

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El doble crimen ocurrió el 23 de julio de 2022 en Isola y Maestros Santafesinos.

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La droga incautada

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Lo último

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

La aprobación de una norma que permita al paciente decidir su destino final generó revuelo en Uruguay. Dos abogadas debatieron con miradas antagónicas

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

En Central se preparan para vivir un domingo y jugar un partido con el corazón en la mano

En Central se preparan para vivir un domingo y jugar un partido con el corazón en la mano

Ovación
La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Newells tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Las debilidades de Newells volvieron a exponerse en el arco de Juan Espínola

Las debilidades de Newell's volvieron a exponerse en el arco de Juan Espínola

Policiales
Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones