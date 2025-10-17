Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron las vías de comunicación oficiales a las que podrán aportarse datos y especificaciones

El gobierno provincial busca dar con los autores intelectuales y materiales de la balacera contra el Heca.

El gobierno provincial ofrece una recompensa de 12 millones de pesos a quienes brinden información para dar con los autores materiales e intelectuales de la balacera perpetrada este jueves a la tarde contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) .

Fuentes oficiales indicaron a La Capital este viernes por la mañana que funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad ultimaban detalles administrativos con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para definir el monto de la recompensa y detalles de su implimentación. Sobre la tarde de este viernes, desde el gobierno provincial indicaron que la suma de la recompensa será de 12 millones de pesos .

Desde el gobierno señalaron que la recompensa será para quien "aporte información que permita identificar a los autores de la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez en Rosario".

"Mientras se desarrolla la investigación sobre el hecho, el gobierno de Santa Fe, con el Ministerio Público de la Acusación, comunicaron que está disponible una recompensa por 12 millones de pesos para aquellas personas que puedan brindar información que ayuden a identificar a los autores de los disparos contra el Heca de este jueves por la tarde", indicaron.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Desde el gobierno provincial resaltaron que quienes posean información al respecto pueden comunicarse a la Central de Emergencia 911 o al mail [email protected].

Cómo fue el ataque al Heca

El ataque al Heca sucedió cerca de las 17.30, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el frente del Heca, en la esquina de Pellegrini y Crespo, uno de los corredores más transitados de la ciudad. Los agresores dejaron en el lugar una nota con amenazas.

>> Leer más: Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

El incidente no dejó heridos, pero desató el pánico entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar. Testigos indicaron que los agresores escaparon rápidamente por calle Crespo hacia el sur, antes de que llegaran los patrulleros de la Comisaría 32ª y el Comando Radioeléctrico (CRE).

Esta no es la primera vez que el Heca sufre una balacera. El 13 de diciembre de 2023 hubo un hecho similar.

Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas.