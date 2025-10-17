El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Luego de la renuncia del candidato que está siendo investigado por la Justicia, el dirigente del PRO es el primero de la lista, aunque no cambió la foto en la boleta

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en el marco de la investigación por sus vínculos con Fred Manchado, la Justicia dictaminó que su reemplazo será Diego Santilli . De esta manera, el dirigente del PRO ocupa el primer lugar en la lista del oficialismo, sin embargo, las boletas no fueron reimpresas, por lo que el día de la votación figurarán las caras de Espert y Karen Reichardt, quien ocupa el segundo lugar.

En este marco, Diego Santilli hizo público un dilema: está pensando en raparse la cabeza con el objetivo de parecerse a José Luis Espert, el ex candidato libertario . El referente del partido de Mauricio Macri compartió su inquietud en su red social X, ex Twitter.

“Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”, le preguntó Santilli a sus seguidores de X.

Vale recordar que el candidato a diputado es coloquialmente conocido como “El Colo” Santilli. En ese sentido, hace algunos días circuló un video de campaña donde el dirigente del PRO y Karen Reichardt lanzaron un particular slogan: “Para votar al colorado, marcás al pelado”.

El llamativo spot: “Para votar al colorado, marcás al pelado”

En el marco de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, y tras la baja de José Luis Espert, el oficialismo lanzó un particular spot de campaña protagonizado por Diego Santilli y Karen Reichardt, los dos primeros candidatos de la alianza del PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.

En el video de campaña, Santilli y Reichardt buscan explicar a los votantes cómo identificar la opción de LLA en la Boleta Única de Papel durante los comicios legislativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1978267491651690869&partner=&hide_thread=false "Para votar al colorado, marcás al pelado"



Diego Santilli y Karen Reichardt protagonizaron un spot de La Libertad Avanza con un tutorial sobre cómo votar con la boleta única de papel: "Vas a encontrar una foto donde hay una persona que bajó su candidatura, no te preocupes". pic.twitter.com/mOxCBCUAxJ — Corta (@somoscorta) October 15, 2025

“Vas a encontrar una foto donde está Karen (Reichardt) y otra persona que bajó su candidatura”, explica Santilli en el spot, en referencia a José Luis Espert

"No te preocupes, porque marcando en el casillero, estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado”, continua el candidato a diputado.