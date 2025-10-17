La Capital | La Región | perro

Agresión a un perro en Santa Fe: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Un hombre le propinó una fuerte golpiza a un perro en plena vía pública y fue denunciado por una protectora. El video indignó a los vecinos de Sauce Viejo

17 de octubre 2025 · 14:56hs
Captura de pantalla del ataque registrado en Santa Fe

Captura de pantalla del ataque registrado en Santa Fe

Un video de una cámara de seguridad muestra una brutal agresión a un perro por parte de un hombre, que fue detenido por dos ciclistas que circulaban por la vía pública. Las imágenes sensibles se difundieron este jueves en Sauce Viejo y cruzaron las fronteras de Santa Fe generando el repudio del diseñador Roberto Piazza.

Minutos antes de las 15, en Alisos al 3000, barrio Jorge Newbery de Sauce Viejo, una localidad a 22 kilómetros de la capital provincial, un hombre bajó de su vehículo y persiguió a un perro hasta atraparlo. Poco le importó que otros dos canes lo siguieran de cerca.

El hombre redujo al animal y lo tomó por sus patas traseras, golpeándolo sin piedad contra el ingreso a su vivienda. Fueron dos fuertes golpes directos contra el cemento de la vereda. El perro, que siempre intentó escapar del hombre, hacía todo lo posible para librarse de su agresor, que detuvo su violento accionar solo cuando intervinieron dos personas que pasaban en bicicleta por la vía pública.

El perro huyó y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad frente a la vivienda del agresor, que luego recibir algunos golpes se escondió en su casa.

Sauce Viejo Perro 17.10

La salud del perro y la reacción de Roberto Piazza

El hecho indignó a los vecinos de Sauce Viejo, se expandió hasta la capital de Santa Fe y en varios rincones de las preguntas. Los comentarios en redes se replicaron y exigieron justicia por Chimuelo, el can agredido. El propio diseñador, Roberto Piazza, se hizo eco de la agresión y publicó en redes sociales un mensaje repudiando y apuntando directamente contra un vecino de Sauce Viejo, sindicado como Ulrich L.: “Ayer reventó a golpes a su perro y fue denunciado por mis amigas en Santa Fe”.

Perro Sauce Viejo 17.10

El grupo de proteccionistas Rescatando Ando de Santa Fe publicó la historia y aseguró estar en contacto con la Justicia. Además, el mismo día de la agresión recibió atención por parte de los veterinarios de confianza del grupo, que diagnosticaron posibles lesiones en su columna. “Está sumamente asustado y dolorido, pero bajo tratamiento”, comunicaron.

Para colaborar con la recuperación de Chimuelo el grupo dejó un alias de Mercado Pago (rescatando.ando) y de Banco Comafi (feria.cancha.mora).

Por otro lado, el grupo pidió paciencia en cuando al caso de Chimuelo: “Estamos trabajando y la denuncia ya está radicada. Chimuelo está siendo atendido”.

“Lamentablemente los tiempos de la justicia no son los mismos que los nuestros, así que paciencia. Nosotros estamos trabajando para que se penalice a quien corresponda por lo sucedido”, agregó Rescatando Ando a través de su cuenta de Instagram.

El apuntado por Piazza fue señalado por otros usuarios de redes sociales. El hombre cerró su cuenta de Instagram y de X, donde recibió numerosos comentarios en torno al caso y repudió por su accionar.

