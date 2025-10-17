Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El ecléctico conductor y periodista rosarino participó del ciclo de charlas “Fuera de lugar”, donde reflexionó sobre el éxito, la exposición y la vida social

El periodista rosarino Juan Junco fue el protagonista de un nuevo encuentro del ciclo de charlas “Fuera de lugar” , un formato descontracturado y conducido por Berenice Guitard y transmitido por el canal de YouTube de Brindis .

Mientras se saca las zapatillas y se mete en una pileta llena de pelotitas de plástico, Junco define ¿qué es el éxito? ¿cómo saber si ya se alcanzó? ¿qué lugar ocupa el fracaso? “Podés pagar mucho por el éxito, porque así como subís, bajás”, dictamina Junco sobre cuál es el precio de ser exitoso.

Con más de tres décadas de trayectoria, Junco es una de las voces más reconocibles del aire rosarino. Comenzó en la radio y con el tiempo construyó un estilo propio: espontáneo, cercano, con humor y sin impostaciones. “Para mí el éxito es que alguien me diga: ‘te escucho en la radio y me divierto mucho con vos’”, aseguró, reivindicando el valor de la conexión genuina con el público por sobre los números o las apariencias.

Su historia profesional está marcada por la constancia, el trabajo en equipo y una forma muy rosarina de entender la comunicación: con los pies en la tierra y el corazón puesto en lo cotidiano. “La vida social se trata de estar involucrado, de poder compartir con el otro, de tener un ida y vuelta”, resumió.

Junco no solo representa a un periodista con trayectoria, sino a un rostro querido de la ciudad, alguien que aprendió a transformar la exposición en cercanía y el micrófono en puente.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Eventos La Isla (España 753), un espacio recreativo y destinado fiestas infantiles, que combina lo lúdico con la distensión. Con pelotero, tirolesa, muro de escalada y hasta un toro mecánico, el lugar se transformó por un rato en un escenario distinto, ideal para romper con la formalidad de una entrevista convencional. Entre risas y pelotitas de colores, la conductora y el periodista despliegan su costado más relajado y cercano, en un entorno que reflejó su manera de entender la comunicación: jugar, compartir y no perder nunca la frescura.